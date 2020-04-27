Сколько миллиардов государство недополучило от таможни и налоговой: данные Минфина

По итогам 2019-го и первого квартала 2020 года Государственная таможня не выполнила план по поступлениям в Госбюджет. В целом смета недополучила платежи на сумму в 76 миллиардов гривен. То же самое касается и налоговой – ведомство не выполнило план первого квартала на 15,5 миллиарда гривен.

Про це повідомив міністр фінансів України Сергій Марченко. Як зазначив очільник Мінфіну у коментарі інформаційній агенції Інтерфакс–Україна, саме недонадходження доходів від митниці та податкової було однією з причин того, чому звільнили керівництво цих служб.

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Зокрема, він наголосив, важливо, щоб податкова і митниця наповнювали бюджет, особливо у нинішній ситуації, коли державі життєво необхідно мати кошти, аби

забезпечити фінансову стабільність,

виплачувати пенсії, зарплати медикам і вчителям,

утримування боєздатну армію,



тощо.

Безумовно, реалії з пандемією, карантином вносять свої корективи і є об’єктивні чинники, чому може бути недобір. Але ж подивіться на цифри: митниця не виконала план за 2019 рік на 56 мільярдів гривень, розпис першого кварталу – майже на 20 мільярдів гривень. Те саме з податковою: якби не було одноразових надходжень до бюджету від НАК "Нафтогазу", план першого кварталу не було би виконано на 15,5 мільярда гривень,

– повідомив Марченко.

Зауважимо! Надходження митних платежів до бюджету залежить від низки факторів, зокрема курсу валют і обсягів імпорту. У 2019 році курс гривні був міцнішим, аніж закладали у бюджеті, тому митниця недовиконувала планові платежі. Це ж можна було спостерігати й на початку 2020 року. Згодом курс долара зріс, однак скоротилися обсяги імпорту товарів, що також вплинуло на митні надходження.

Коротко про звільнення керівників Державної митної та Державної податкової служб