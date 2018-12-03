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      Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья

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      Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья
      Сколько можно есть картофеля фри без вреда для здоровья / claudiacangini.com

      Все известно, что картофель фри – не является полезным продуктом, поскольку для его приготовления необходимо большое количество масла. Американские ученые назвали количество картофеля фри, которого можно потреблять без вреда для здоровья.

      Профессор из Университета Гарварда Эрик Римма обнаружил безопасную дозу, пишет The Sun.

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      Он исследовал влияние картофеля фри на организм человека. Эксперимент показал, что употребление в пищу минимальной порции картофеля, который содержит 40-45 ломтиков, увеличивает риск развития сердечных болезней.

      via GIPHY

      Люди, которые дважды или трижды в неделю употребляли этот продукт, чаще других страдали ожирением, сердечно-сосудистыми заболеваниями и диабетот.

       
      Сахарный диабет – что это?

      Это группа эндокринных заболеваний, развивающихся вследствии абсолютной или относительной недостаточности гормона инсулина, появления инсулинорезистентности, в результате чего возникает гипергликемия – стойкое повышение уровня глюкозы в крови.

      Однако если заниматься спортом, правильно питаться и соблюдать режим сна, употребление не более 6 соломинок картофеля фри будет безопасным.

      Вывод ученых: безопасной будет порция картофеля, которая состоит из 6 соломинок.

      via GIPHY

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Диабет Сердечно-сосудистые заболевания Здоровая жизнь
      Источник: 24 Канал
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