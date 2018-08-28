Сколько можно есть сахара в день

К ароматному кофе или травяному чаю хочется чего-то сладкого. Однако не стоит увлекаться потреблением этого продукта.

Норма употребления сахара зависит от количества потребленных калорий. пишет Cosmo.

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Медики рекомендуют потреблять сахара не более 10% от дневной нормы калорий. То есть, если человек потребляет 2000 ккал в день, то норма сахара – до 52 граммов (12 чайных ложечек).

Сахар: сколько можно в день

Всемирная организация здравоохранения советует употреблять в два раза меньше сахара.

Сахар человек может употреблять в чистом виде (сахар-песок) или же в некоторых натуральных продуктах (мед). Больше всего сахара содержится в печенье и конфетах, однако он содержится и в йогурте, и в сиропах. Натуральный сахар человек потребляет с фруктами или овощами, молочными продуктами.

При чрезмерном употреблении сахара у человека ухудшится концентрация внимания, обострится акне и увеличится риск возникновения морщин. Если человек длительное время будет принимать много сахара, то это может привести к избыточному весу, воспалению, развитию хронических болезней, диабету.