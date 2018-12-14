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      Сколько можно хранить питьевую воду

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      Сколько можно хранить питьевую воду
      Сколько можно хранить питьевую воду

      Организм человека нуждается в чистой питьевой воде каждый день, так как он на 70-80% состоит из воды. Но воду в таре можно хранить не больше 24 часов.

      Об этом сообщает экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, пишет УНН.

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      Вода через сутки теряет свои природные свойства и является уже физиологически неполноценной,
      – отметил медик.

      Воду тарі можна зберігати не більше 24 годин
      Воду таре можно хранить не больше 24 часов

      Основными требованиями к воде является естественность, то есть ее должны добывать из артезианских скважин, и свежесть.

      Он отмечает, что в Украине отсутствует строгий государственный контроль, из-за чего предприниматели под видом родниковой продают обычную водопроводную воду, пропущенную через дополнительные фильтры. Такая вода не содержит в себе никаких полезных минералов и веществ.

      Святослав Протас уверяет, что не все предприниматели прибегают к этому, некоторые следят за качеством воды и изготавливают хорошую воду.

      via GIPHY

      Однако, по его словам, вопросы возникают чаще не к самой воде, а к бутылкам, ее транспортировке и хранению. Эксперт отмечает, что все, что хранится больше суток, не полезное, это касается и воды.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровая жизнь Здоровье
      Источник: 24 Канал
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