Сколько можно хранить питьевую воду

Организм человека нуждается в чистой питьевой воде каждый день, так как он на 70-80% состоит из воды. Но воду в таре можно хранить не больше 24 часов.

Об этом сообщает экс-заместитель главы Государственной санитарно-эпидемиологической службы Украины Святослав Протас, пишет УНН.

Читайте также: В чем опасность фильтров для воды: объяснение медика

Вода через сутки теряет свои природные свойства и является уже физиологически неполноценной,

– отметил медик.



Воду таре можно хранить не больше 24 часов

Основными требованиями к воде является естественность, то есть ее должны добывать из артезианских скважин, и свежесть.

Он отмечает, что в Украине отсутствует строгий государственный контроль, из-за чего предприниматели под видом родниковой продают обычную водопроводную воду, пропущенную через дополнительные фильтры. Такая вода не содержит в себе никаких полезных минералов и веществ.

Святослав Протас уверяет, что не все предприниматели прибегают к этому, некоторые следят за качеством воды и изготавливают хорошую воду.

Однако, по его словам, вопросы возникают чаще не к самой воде, а к бутылкам, ее транспортировке и хранению. Эксперт отмечает, что все, что хранится больше суток, не полезное, это касается и воды.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.