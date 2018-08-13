Сколько можно употреблять соли, чтобы не навредить здоровью

Ученые назвали безопасный уровень употребления пищевой соли – суточная норма должна составлять менее пяти грамм.

Об этом заявили канадские ученые Университета Макмастера. Статья с результатами научной работы опубликована в журнале The Lancet.



Именно порция до 5 грамм не увеличивает риск развития гипертензии и связанных с ней сердечно-сосудистых заболеваний.

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Это подтвердили результаты исследования, в котором приняли участие почти 96 тысяч здоровых добровольцев в возрасте 30-75 лет. У них взяли образцы мочи для определения суточного употребления солей натрия, а также измерили кровяное давление.



На выборке из более 82 тысяч человек было определено, что они имеют сердечно-сосудистые заболевания.

Участники из 80% добровольцев из Китая употребляют более 5 грамм соли в день, а в других регионах планеты – около 3-5 грамм соли в течение дня.



При этом, артериальное давление увеличивалось у них на 2,86 миллиметра ртутного столба на каждый дополнительный грамм соли.



Что интересно, чрезмерно низкое употребление соли также увеличивает риск сердечно-сосудистых заболеваний. Поэтому, по словам исследователей, идеальной будет норма в 4,7 грамма в день.

Фото: Unsplash.

Что таке артериальная гипертензия? Это хроническое заболевание, при котором происходит устойчивое повышение гидравлического давления в артериальных сосудах большого круга кровообращения.

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