"Сколько можно врать": Панин прокомментировал дебош в самолете в Крыму

Одиозный российский актер Алексей Панин отрицает, что был пьян и устроил дебош на борту самолета Симферополь – Москва в оккупированном Крыму.

Об этом сам артист рассказал в своем Instagram.

Накануне, в сети появились фото и видео с борта самолета Симферополь – Москва, на котором Алексей Панин устроил пьяный дебош. Из-за выходки артиста рейс задержали на 2 часа, а Панин покинул салон в сопровождении правоохранителей.

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Сам же артист отрицает свою вину и попросил людей прекратить врать.

СМИ снова устроили шум... пожалуйста, умоляю, отстаньте уже от нас, мы никакого дебоша не устраивали, мы не полетели по своим причинам. Сколько можно врать людям? Что вы делаете? Высасываете из пальца? Бурю в стакане устраиваете! Мы просто не полетели, мы остались в Симферополе, у нас есть свои причины. Нюся (дочь Панина, – "24") не видела Симферополь,

– сказал Панин.

Вместе с тем, в аэропорту Симферополя подтвердили, что рейс, на котором должен был полететь актер, задержали на два часа, в том числе из-за того, что он решил сойти на землю и остаться в Крыму. При этом утверждается, что Панин был трезвым.

По мнению россиянина, самолет был неисправен, поэтому он вместе с дочерью сошел с него и остался в крымской столице. В свою очередь, в аэропорту рассказали, что сойти с рейса может каждый – для этого вызывают правоохранителей, получают багаж и выдают пассажиру.