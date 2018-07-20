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Телеканал новостей 24 Новости Здоровая жизнь

Сколько мужчин не знают, когда их партнерши испытывают оргазм: ответ ученых

71 Читати новину українською
Парам не хватает открытости
Парам не хватает открытости / Unsplash

Учёные американского университета Бригама Янга провели опрос среди 1683 пар молодоженов, чтобы выяснить, что партнеры знают об оргазме друг друга.

Об этом пишет Knife.

Ученые сделали вывод, что 43% мужчин не знают, как часто их партнерши испытывают оргазм. При этом 25% мужчин были уверены, что их жены чаще достигают пика сексуального удовлетворения, чем оказалось на самом деле.

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Мужчины рассказали, что сами испытывают во время секса в 87% случаев. Среди женщин эта цифра достигает 49%.

По словам психолога Кейт Мойл, парам не хватает знаний о собственном теле, которые можно узнать только из откровенных разговоров с партнером.

Если вы начинаете имитировать оргазмы, то чувствуете необходимость в этом, и это строит стену в коммуникации,
– добавляет психолог. 

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Теги: Секс LifeStyle Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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