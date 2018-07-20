Сколько мужчин не знают, когда их партнерши испытывают оргазм: ответ ученых

Учёные американского университета Бригама Янга провели опрос среди 1683 пар молодоженов, чтобы выяснить, что партнеры знают об оргазме друг друга.

Об этом пишет Knife.

Ученые сделали вывод, что 43% мужчин не знают, как часто их партнерши испытывают оргазм. При этом 25% мужчин были уверены, что их жены чаще достигают пика сексуального удовлетворения, чем оказалось на самом деле.

Читайте также: Чем опасен прерванный половой акт: врач назвал тревожные последствия

Мужчины рассказали, что сами испытывают во время секса в 87% случаев. Среди женщин эта цифра достигает 49%.

По словам психолога Кейт Мойл, парам не хватает знаний о собственном теле, которые можно узнать только из откровенных разговоров с партнером.

Если вы начинаете имитировать оргазмы, то чувствуете необходимость в этом, и это строит стену в коммуникации,

– добавляет психолог.

Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.