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      Сколько мужчин не знают, когда партнерша получает оргазм

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      57% мужчин знают, когда их партнерши получают оргазм
      57% мужчин знают, когда их партнерши получают оргазм / pixabay.com

      43 процента мужчин не понимают, на сколько часто их партнерши чувствуют оргазм.

      К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга – частного американского вуза, опросив 1683 пары молодоженов.

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      Опрошенные мужчины рассказали, что испытывают оргазм во время секса в 87% случаев, а женщины – в 49%. При этом 25% мужчин были уверены, что их жены чаще достигают пика сексуального удовольствия, чем оказалось на самом деле.

      Как замечает психолог Кейт Мойл, парам не хватает знаний о собственном теле – не стереотипов из порно, а фактов и деталей, которые можно узнать только из откровенных разговоров с партнером.

      Чоловікам важко визначити, коли жінка отримує оргазм
      Мужчинам трудно определить, когда женщина получает оргазм

      "Если вы начинаете имитировать оргазмы, то испытываете необходимость в этом, и это строит стену в коммуникации", – рассказала психолог.

      В 2014 году исследователи опросили женщин и выяснили причины, по которым те имитировали оргазм. Одни делали это, чтобы завершить секс, другие – чтобы увеличить собственное возбуждение или избежать "страха и неуверенности". Чаще всего женщины говорили, что не хотели задеть чувства партнера.

      Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: Здоровье Здоровая жизнь Мужское здоровье Женское здоровье Секс
      Источник: 24 Канал
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