Сколько мужчин не знают, когда партнерша получает оргазм

43 процента мужчин не понимают, на сколько часто их партнерши чувствуют оргазм.

К такому выводу пришли исследователи из Университета Бригама Янга – частного американского вуза, опросив 1683 пары молодоженов.

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Опрошенные мужчины рассказали, что испытывают оргазм во время секса в 87% случаев, а женщины – в 49%. При этом 25% мужчин были уверены, что их жены чаще достигают пика сексуального удовольствия, чем оказалось на самом деле.

Как замечает психолог Кейт Мойл, парам не хватает знаний о собственном теле – не стереотипов из порно, а фактов и деталей, которые можно узнать только из откровенных разговоров с партнером.



Мужчинам трудно определить, когда женщина получает оргазм

"Если вы начинаете имитировать оргазмы, то испытываете необходимость в этом, и это строит стену в коммуникации", – рассказала психолог.

В 2014 году исследователи опросили женщин и выяснили причины, по которым те имитировали оргазм. Одни делали это, чтобы завершить секс, другие – чтобы увеличить собственное возбуждение или избежать "страха и неуверенности". Чаще всего женщины говорили, что не хотели задеть чувства партнера.

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