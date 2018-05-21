Сколько на самом деле необходимо заниматься спортом для здоровья сердца

Ученые пришли к выводу, что человек, который три раза в неделю занимается спортом, не может эффективно бороться против старения артерий и сердца.

Соответствующее исследование опубликовали в медицинском журнале The Journal of Physiology, пишет BBC.

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С возрастом стенки артерий теряют эластичность и становятся более жестокими. Артериальная жесткость является одним из важных факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

В эксперименте приняли участие люди, которым было за 60 лет. Каждый из них занимался спортом в течение 25 лет, но с разной частотой. Всех участников разделили по группам, однако факторы, связанные с образом жизни, к примеру, курение или употребление спиртных напитков, не учитывались.

У людей, которые занимались 2-3 раза в неделю, были в хорошей форме средние сосуды, кровь которых поступает в шею и голову. У людей, которые 3-4 раза занимались спортом, и большие, и средние артерии были здоровыми и эластичными.

Заключение медиков таково: чтобы сохранить здоровье сердца необходимо заниматься от четырех до пяти раз.

К слову, заболевания сердца принадлежат к наиболее сложным и жизненно опасным в Украине. Чтобы уберечь сердце, необходимо ежегодно обследоваться, бросить курить, правильно питаться.