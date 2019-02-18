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      ДЕЛО ЕКАТЕРИНЫ ГАНДЗЮК УЛЬЯНА СУПРУН ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019

      Сколько на самом деле в Украине есть избирателей и почему власти не выгодна перепись населения

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      Перед выборами в Госреестре насчитали 34,5 миллионов избирателей, а неправительственные организации заявляют лишь о 25 миллионах. Это поразительная разница в 10 миллионов.

      На одном из шоу на украинском телеканале разъяренная Юлия Тимошенко угрожала судами, мол, власть готовит масштабную фальсификацию на выборах.

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      Лидер "Батькивщины", ссылаясь на данные независимого аналитического центра "Институт будущего", заявила, что в госреестре избирателей есть миллионы "мертвых душ".

      Теоретически право голоса, если не учитывать тех, кто живет за границей, будут иметь от 24, 7 до 25,2 миллионов избирателей,
      – отметил аналитик "Украинского института будущего" Игорь Тышкевич.

      В отличие от Госреестра, они сразу отсеяли жителей неподконтрольных территорий и учли масштабы миграции. Ведь только в Польше постоянно проживает более 400 тысяч украинских заробитчан.

      Численность тех людей, которые отсутствуют, идет на миллионы, поэтому никакая власть не будет сейчас делать перепись населения, поскольку реестр избирателей – основание для манипуляций с избирательными голосами,
      – сказал политолог, соучредитель "Украинского института будущего" Юрий Романенко.

      После того, как разгорелся скандал, Центризбирком срочно созвал пресс-конференцию и заявил, что их цифры реальные, из 34 миллионов в список попадет значительно меньше.

      Количество избирателей, которые потенциально будут включены в списки составляет 29 миллионов 897 тысяч 548 человек – это количество избирателей может быть увеличено, потому что наши граждане, которые остались например на территории Крыма или Донецкой, Луганской области имеют возможность сменить место голосования,
      – подчеркнула председатель Центральной избирательной комиссии Татьяна Слипачук.

      В ЦИК же заявили, что политики жалуются на ошибки только в СМИ. Официально с претензиями никто не обращался. Однако опасны не "мертвые души", а избиратели, продавшие свой голос.

      "Важная проблема заключается в том, чтобы избиратели пришли на избирательные участки, чтобы право голоса реализовали и те лица, которые по определенным причинам не могут прийти на избирательные участки, чтобы не было подкупа до дня голосования", – заявил экс-заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Андрей Магера

      Поэтому важно, чтобы работу избирательных комиссий должным образом контролировали. Да и избиратель должен понимать, что каждый голос важен и не дать себя обмануть.

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      Кто может быть избран президентом Украины?
      Президентом Украины может стать гражданин Украины, достигший 35-летнего возраста, владеет государственным языком и проживает в Украине в течение десяти последних перед днем выборов лет. Это право реализуется через политические партии, а также путем самовыдвижения. Партия может выдвинуть только одного кандидата. Кандидат в президенты должен внести залог в размере 2,5 млн грн. В случае проигрыша залог не возвращается.

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      Автор: Марина Молька
      Теги: Новости Украины ЦИК Выборы Президента 2019
      Источник: 24 канал
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