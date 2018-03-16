Сколько надо спать взрослым и детям, чтобы быть здоровым

Сон очень важен для нашего здоровья. В День сна эксперты Минздрава рассказали, сколько надо спать взрослым и детям, и почему не стоит игнорировать отдых.

Как указывают специалисты, молодежи и людям с хроническими заболеваниями необходимо 9 часов сна в сутки.

Читайте также: Богатство или смерть? Что означают вещие сны: тест

Сколько надо спать доросли и детям

Почему нельзя игнорировать сон

Если человек спит меньше чем 7 часов в сутки, у него ухудшается иммунитет возрастает риск развития хронических заболеваний:

диабета;

сердечно-сосудистых заболеваний, инсульта, высокого кровяного давления;

увеличение веса и ожирения;

нарушения иммунной системы;

ухудшение психического здоровья, депрессия.

Кроме того, недостаток сна может повлиять на способность принятия решений, увеличить риск возникновения аварий на дороге, привести к ошибкам.

Как улучшить сон

Чтобы ваш сон был здоровым, придерживайтесь режима: ложитесь спать и просыпайтесь в одно и то же время. Не забывайте про хорошую атмосферу в спальне: включайте яркий свет и делайте проветривание.

Также важно убрать из спальни электронные устройства, в частности, компьютеры и смартфоны.