Сколько нелегальных АЗС уже закрыли в Украине

В Украине закрыли 264 нелегальных автозаправочные станции. Так налоговая милиция выполняет поручение правительства и президента по противодействию незаконному обороту и розничной торговли топливом.

Автозаправочные станции закрыли после проверки, которую проводили с 13 декабря по 3 января, сообщили в Фейсбуке Государственной фискальной службы.

Читайте также: Снижение цен на тепло: какие города Украины пересмотрели тарифы на отопление

По результатам проведенных мероприятий пресечена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъяли более 3,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов,

– говорится в сообщении.

Общая стоимость топлива составляет более 63 миллионов гривен, а оборудование – более 57 миллионов гривен. Сейчас проводят мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

Что этому предшествовало

Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине до 9 января 2020 года закроют все нелегальные автомобильные заправочные станции.

Жестко бороться с нелегальным рынком топлива обещал и президент Владимир Зеленский.

Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.