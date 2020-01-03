Сколько нелегальных АЗС уже закрыли в Украине
В Украине закрыли 264 нелегальных автозаправочные станции. Так налоговая милиция выполняет поручение правительства и президента по противодействию незаконному обороту и розничной торговли топливом.
Автозаправочные станции закрыли после проверки, которую проводили с 13 декабря по 3 января, сообщили в Фейсбуке Государственной фискальной службы.
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По результатам проведенных мероприятий пресечена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъяли более 3,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов,
– говорится в сообщении.
Общая стоимость топлива составляет более 63 миллионов гривен, а оборудование – более 57 миллионов гривен. Сейчас проводят мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.
Что этому предшествовало
- Премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что в Украине до 9 января 2020 года закроют все нелегальные автомобильные заправочные станции.
- Жестко бороться с нелегальным рынком топлива обещал и президент Владимир Зеленский.
Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.