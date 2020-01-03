15:46
3 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Путин поучает Трампа. Тарантино в Москве
      Вєсті Кремля
      22:40, 2 января
      Вести.UA. Жир: Что скрывает Богдан. Под Рябошапкой зашаталось кресло
      Вєсті.UA
      20:21, 2 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      ИРАК НОВОГОДНИЕ ПРАЗДНИКИ ИТОГИ 2019 ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ

      Сколько нелегальных АЗС уже закрыли в Украине

      45 Читати новину українською
      В Украине закрыли более 200 нелегальных АЗС / ua-energy.org

      В Украине закрыли 264 нелегальных автозаправочные станции. Так налоговая милиция выполняет поручение правительства и президента по противодействию незаконному обороту и розничной торговли топливом.

      Автозаправочные станции закрыли после проверки, которую проводили с 13 декабря по 3 января, сообщили в Фейсбуке Государственной фискальной службы.

      Читайте также: Снижение цен на тепло: какие города Украины пересмотрели тарифы на отопление

      По результатам проведенных мероприятий пресечена деятельность 264 нелегальных АЗС/АГЗС. Из незаконного оборота изъяли более 3,5 тысячи тонн горюче-смазочных материалов,
      – говорится в сообщении.

      Общая стоимость топлива составляет более 63 миллионов гривен, а оборудование – более 57 миллионов гривен. Сейчас проводят мероприятия по демонтажу оборудования, которое использовалось в незаконной деятельности.

      Что этому предшествовало

      Представители компаний-участниц топливного рынка говорят, что почти 25% автозаправочных станций в Украине работают вне закона. Кроме того, действуют нелегальные нефтеперерабатывающие заводы.

      12 блюд на Рождество 2020: рецепты – что готовят на Сочельник
      сегодня
      13379
      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Транспорт Горючее Государственная фискальная служба Полиция
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:10 Как 2019-й изменил Путина и Россию
      Олександр Гольц 163
      сегодня , 13:15 Пенсионный возраст в Украине и ЕС: как в разных странах обеспечивают старость
      Анатолій Максимов 3150
      сегодня , 12:00 Як правильно оцінювати новорічне привітання президента?
      Тимофій Милованов 1110
      сегодня , 09:50 Особняки, машины, шикарная жизнь: у кого из политиков в 2019 нашли скрытое состояние
      Ярослав Голобородько 1321
      сегодня , 09:03 Майдан-3? Ожидать ли Украине масштабных протестов в 2020 году
      Світлана Попова 544
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук