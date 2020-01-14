Сколько нелегальных обменников обнаружили в 2019 году: данные НБУ
В 2019 году Нацбанк проверил более 1 тысячи пунктов обмена валют небанковских финучреждений. Нелегально работали 58 обменников.
О результатах проверок сообщили на сайте НБУ.
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По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.
Какие нарушения обнаружили:
- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
- значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и в бухгалтерской отчетности;
- непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос НБУ.
Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.
Подробно с информацией о выявленных нелегальных обменниках можно ознакомиться здесь.
В 2018 году в Украине выявили 78 нелегальных пунктов обмена валюты.
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