Сколько нелегальных обменников обнаружили в 2019 году: данные НБУ

В 2019 году Нацбанк проверил более 1 тысячи пунктов обмена валют небанковских финучреждений. Нелегально работали 58 обменников.

О результатах проверок сообщили на сайте НБУ.

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По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

Какие нарушения обнаружили:

проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;

значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и в бухгалтерской отчетности;

непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос НБУ.

Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

Подробно с информацией о выявленных нелегальных обменниках можно ознакомиться здесь.

В 2018 году в Украине выявили 78 нелегальных пунктов обмена валюты.