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      Сколько нелегальных обменников обнаружили в 2019 году: данные НБУ

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      Сколько пунктов обмена валюты незаконно предоставляли услуги в 2019 году / narodna-pravda.ua

      В 2019 году Нацбанк проверил более 1 тысячи пунктов обмена валют небанковских финучреждений. Нелегально работали 58 обменников.

      О результатах проверок сообщили на сайте НБУ.

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      По данным регулятора, нелегальные пункты работали в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской и Херсонской областях.

      Какие нарушения обнаружили:

      • проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
      • значительное несоответствие между объемами наличности в кассе и в бухгалтерской отчетности;
      • непредоставление во время проверки документов, материалов, информации на запрос НБУ.

      Информацию о нелегальных обменных пунктах Нацбанк направил в правоохранительные органы.

      Подробно с информацией о выявленных нелегальных обменниках можно ознакомиться здесь.

      В 2018 году в Украине выявили 78 нелегальных пунктов обмена валюты.

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      Автор: Наталия Пристанская
      Теги: Новости Украины Новости Киева Деньги Новости Херсона Новости Харькова Тернополь Новости Львова Винница Новости Донецка Новости Днепра Валюта НБУ
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