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Сколько необходимо проходить шагов ежедневно

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Оптимально проходить 8 тысяч шагов ежедневно
Оптимально проходить 8 тысяч шагов ежедневно / rd.com

Пешком на работу и обратно, постоянные ежедневные прогулки — это минимум затраченного времени и больше пользы для организма. Ходьба считается одним из самых безопасных видов фитнеса.

Благодаря ходьбе человек может контролировать массу тела, пишет "Живи Активно".

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Пешие прогулки уменьшают риск коронарной патологии сердца, инсульта и диабета. Этот вид спорта благотворно влияет на сердечно-сосудистые систему и органы дыхания. Ходьба преодолевает стресс.

Для того, чтобы ходьба приносила пользу, необходимо проходить ежедневно не менее 8 тысяч шагов, это примерно 8 километров.

Чтобы не перегружать организм, сначала пройдите 10-15 минут медленно, постепенно увеличивайте свою скорость. В течение следующих 20-25 минут идите со скоростью 5-6 километров в час, после чего перейдите на медленный шаг.

via GIPHY

Выбирайте холмистую местность для пеших прогулок.

К слову, ученые из канадского Университета Васэда обнаружили, что жевательная резинка во время пеших прогулок может помочь в похудении.

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Теги: LifeStyle Здоровье Здоровая жизнь
Источник: 24 Канал
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