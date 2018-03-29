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Сколько новый бюджетный iPad стоит в Украине: цена удивляет

391 Читати новину українською
Сколько новый бюджетный iPad стоит в Украине
Сколько новый бюджетный iPad стоит в Украине / peoplenetv.com

Рекомендованная цена нового iPad, который Apple представила 27 марта, составляет 329 долларов (8700 гривен). Компания анонсировала новинку как бюджетный планшет, предусмотренный для школьников и студентов.

Как пишет издание tehnot.com, в Украине цена на iPad 9.7 (2018) значительно выше.

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Так, в украинских магазинах с бытовой техникой новинку от Apple будут продавать от 11 599 гривен. Планшеты будут доступны в цветах Silver, Space Gray и Gold.

Новый фирменный стилус Apple Pencil, совместимый с iPad, 99 долларов (около 2600 гривен). При этом цена в Украине на этот продукт почти вдвое больше – от 4 599 гривен

Старт продаж новинок от Apple в Украине состоится 25 мая.

Теги: Техно Apple iPad Гаджеты
Источник: 24 Канал
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