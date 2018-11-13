Сколько нужно пить чая ежедневно, чтобы защитить сердце от болезней

Исследователи из Университета Западной Австралии обнаружили, что ежедневное употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

Об этом говорится в статье Daily Mail.

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Ученые провели анализ пищевого поведения и состояния здоровья 53 тысяч человек. Все они принимали участие в исследовании Danish Diet, Cancer and Health Study, которое длилось в течение 23 лет.

Эксперимент показал, что люди, которые употребляли ежедневно около 500 миллиграммов флавоноидов (содержатся в большом количестве в зеленом чае), гораздо реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые заметили у любителей зеленого чая снижение риска развития ишемической болезни и инсульта.

Флавоноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

Эти вещества также содержатся в чернике, брокколи, шоколаде и чашке чая.

Вывод ученых: ежедневно употребление 500 миллиграммов флавоноидов защитит сердце от болезней.

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