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      Сколько нужно пить чая ежедневно, чтобы защитить сердце от болезней

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      Сколько нужно пить чая ежедневно, чтобы защитить сердце от болезней
      Сколько нужно пить чая ежедневно, чтобы защитить сердце от болезней / unsplash.com

      Исследователи из Университета Западной Австралии обнаружили, что ежедневное употребление чашки чая или горсти ягод в день снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний

      Об этом говорится в статье Daily Mail.

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      Ученые провели анализ пищевого поведения и состояния здоровья 53 тысяч человек. Все они принимали участие в исследовании Danish Diet, Cancer and Health Study, которое длилось в течение 23 лет.

      via GIPHY

      Эксперимент показал, что люди, которые употребляли ежедневно около 500 миллиграммов флавоноидов (содержатся в большом количестве в зеленом чае), гораздо реже страдали от сердечно-сосудистых заболеваний. Ученые заметили у любителей зеленого чая снижение риска развития ишемической болезни и инсульта.

      Флавоноиды обладают противовоспалительным и антиоксидантным действием.

      Эти вещества также содержатся в чернике, брокколи, шоколаде и чашке чая.

      via GIPHY

      Вывод ученых: ежедневно употребление 500 миллиграммов флавоноидов защитит сердце от болезней.

      Больше новостей, касающихся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в сфере медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.

      Теги: LifeStyle Здоровье Профилактика заболеваний Сердечно-сосудистые заболевания Лечение
      Источник: 24 Канал
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