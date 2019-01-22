Сколько нужно свиданий, чтобы стать парой: исследование

В среднем респондентам понадобилось девять свиданий с будущим партнером, чтобы отношения переросли в нечто серьезное.

Об этом сообщает The Independent со ссылкой на британскую компанию Avant Homes, которая провела социологическое исследование.

Читайте также: Как сексизм влияет на здоровье женщины

Отмечается, что 2000 респондентам задали вопрос: сколько свиданий нужно, чтобы хорошо узнать человека? Какое время оптимально встречаться перед тем, как съехаться?



Паре нужно 9 свиданий, чтобы понять совместимость

Четверть опрошенных сказали, что влюбились с первого взгляда. А каждому десятому нужен месяц, чтобы влюбиться.

Участники опроса в среднем влюблялись дважды в жизни. Большинство утверждают, что придумывать оригинальные идеи для свиданий необязательно – чаще всего к отношениям ведут совместные ужины, походы в бар или кино.

А чтобы понять, что партнер тебе подходит – необходимо девять свиданий.

Больше новостей, касающихся лечения, медицины, питания, здорового образа жизни и многого другого – читайте в разделе Здоровье.