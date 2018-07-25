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Сколько оружия имеют на руках украинцы: официальные и реальные данные сильно отличаются

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Сколько оружия официально зарегистрировано в Украине
Сколько оружия официально зарегистрировано в Украине / Фото из свободных источников

По данным Нацполиции, на сегодня у украинцев на руках официально зарегистрировано около 1 миллиона единиц огнестрельного оружия. Также известно, что украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единиц оружия.

Об этом говорится в материале "РБК-Украина".

По информации правоохранителей, тенденция к росту количества длинноствольного оружия наблюдалась еще в 2013 году, когда в Украине зарегистрировали около 830 тысяч единиц. Уже через 3 года эта цифра превысила 920 тысяч единиц оружия. А в 2018 году официальная статистика – более 890 тысяч единиц оружия.

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Глава наблюдательного совета "Украинской ассоциации владельцев оружия (УАВЗ) Георгий Учайкин пояснил, что главной мотивацией при покупке оружия является необходимость иметь инструмент самозащиты.

"Люди, которые покупают оружие, психологически готовы к его применению", – заверил Учайкин.

В полиции также сообщили, что в последние годы количество оружия на руках у населения не особо выросло, а связано это с падением уровня преступности. Так, в первом полугодии 2018 года было зарегистрировано порядка 800 умышленных убийств. В 2014 году за этот период показатель составлял 1,4 тысячи убийств, в 2015 – 1,9 тысячи.

По подсчетам УАВЗ, украинцы ежегодно покупают 70-100 тысяч единиц оружия. Однако данные полиции по количеству зарегистрированного оружия могут не совпадать с реальными показателями. Как считает Учайкин, на руках у 1,5 миллиона человек может находиться до 2,5 миллиона единиц оружия.

Издание отметило, что это лишь официальные данные. Глава наблюдательного совета УАВЗ отмечает, что в целом на руках украинцев может находиться до 5 миллионов единиц оружия.

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В то же время по данным американской аналитической компании Small Arms Survey, в Украине в 2017 году суммарно легального и нелегального оружия у населения было около 4,4 миллиона единиц.

Теги: Новости Украины Полиция статистика Оружие
Источник: 24 Канал
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