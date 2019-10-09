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      Сколько переселенцев готовы голосовать на местных выборах по месту жительства

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      57% внутренних переселенцев в Украине готовы голосовать на местных выборах по месту жительства
      57% внутренних переселенцев в Украине готовы голосовать на местных выборах по месту жительства / 24 канал (иллюстративное фото

      Среди внутренне перемещенных лиц в Украине 57% готовы голосовать на следующих местных выборах по своему месту жительства, если бы была такая возможность. Еще 25% внутренних переселенцев не голосовали бы.

      16% опрошенных переселенцев ответили, что не знают, 2% – не ответили на вопрос, сообщает агентство Интерфакс-Украина со ссылкой на отчет Национальной мониторинговой системы социально-экономических характеристик внутренне перемещенных лиц, их домохозяйств, а также о вызовах, с которыми они сталкиваются.

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      Сколько переселенцев готовы голосовать на следующих выборах президента и Рады?

      • 47% переселенцев ответили, что намерены голосовать на следующих выборах президента и парламентских выборах,
      • 32% – не собираются голосовать,
      • 19% – не знают,
      • 1% – не ответили на вопрос.

      Среди причин, по которым переселенцы не будут голосовать на следующих президентских и парламентских выборах:

      • как переселенец не имею права голоса – 10%,
      • не верю в выборы и не верю власти – 39%,
      • не знаю, как голосовать по месту перемещения – 10%,
      • никогда не интересовался выборами – 19%,
      • нет кандидатов, за которых можно проголосовать – 7%,
      • нет времени 8%,
      • по религиозным соображениям – 2%,
      • другое – 3%,
      • не ответили на вопрос – 2%.

      При этом 66% опрошенных переселенцев осведомлены о процедуре голосования по месту перемещения на президентских и парламентских выборах, 30% – не информированы, а 4% не ответили на вопрос.

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      Мониторинг провела Международная организация миграции в апреле-июне 2019 года во всех областях Украины, подконтрольных властям. В частности, было опрошено 4073 внутренне перемещенных лица с помощью телефонного интервью, 2401 – методом личного интервью. Кроме того, в мае 2019 года методом личного интервью было опрошено 1255 человек, пересекающих линию разграничения.

      Что известно про возможные местные выбори на Донбассе? Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что чтобы на территориях отдельных районов Донетчины и Луганщины состоялись местные выборы, все российские войска должны быть выведены, а захваченный участок украинско-российской границы должен быть передан под контроль Украины. В другом случае выборов в ОРДЛО не будет.

      Однако еще до выборов в Петровском и Золотом на Донбассе должны быть разведены войска. Об этом 1 октября все стороны договорились в Минске, когда Украина подписала свое согласие с текстом формулы Штайнмайера.

      После местных выборов, должен начать действовать на постоянной основе временный закон об особом статусе Донбасса. Однако условием является то, что эти выборы должны пройти согласно Конституции и законодательству Украины, а ОБСЕ должна опубликовать отчет, что выборы состоялись по стандартам организации и международным стандартам демократических выборов.

      В Офисе Президента Украины рассматривают 2 сценария проведения выборов на Донбассе. Первый вариант – провести выборы вместе с очередными местными выборами по всей территории Украины в октябре 2020 года. Второй – внеочередные выборы в ОРДЛО весной-летом.

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      Автор: Ирина Кошанская
      Теги: Новости Украины Новости политики Верховная Рада Президент Украины Социологическое исследование Оккупированные территории Статистика Война на Донбассе Местное самоуправление Местные выборы 2020
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