Сколько получают украинцы за аренду земли по сравнению с другими странами, – эксперт

Накануне вышло исследование Всемирного банка. Они подсчитали, какую цену за аренду земли получают украинские землевладельцы, и сравнили ее с ценами в других странах Европы.

Об этом в программе "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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"Наша глупость привела к тому, что мы 25 лет говорим о существующем потенциале, а на выходе – сплошная импотенция. И мы платим за нее. И должны платить. Иначе не бывает. Вопрос в том, хотим ли мы продолжать платить. Накануне вышло исследование Всемирного Банка. Они подсчитали, а не доверять их расчетам уже точно нет причин, что украинские землевладельцы получают самую низкую цену за аренду земли в Европе при том, что качество украинских почв – одно из лучших в мире", – рассказал Фурса.

По его мнению, украинские землевладельцы – это не латифундисты из бразильских сериалов, это те самые бедные крестьяне, которые получили паи и не могут полноценно ими распоряжаться.

По оценке Всемирного банка цены на продажу земли при введении рынка вырастут до 3-3,5 тысяч долларов за гектар по сравнению с 1,1,5 тысячами долларов, которые действуют сейчас при оценке и при продаже на теневом рынке. А это значит, что пропорционально должна вырасти и аренда,

– отметил эксперт.

Видео полного выпуска видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 12 мая 2018.



