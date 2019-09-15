17:34
15 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Секрет семейных ценностей Кадырова. Жириновский разоблачил Навального
      Вєсті Кремля
      20:55, 14 сентября
      Вести.UA. Жир: Баканова поймали с поличным. Аваков хочет в отставку
      Вєсті.UA
      19:23, 14 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      БЮДЖЕТ ЦИК ФОРУМ YES 2019 В КИЕВЕ

      Сколько потратят на субсидии в 2020 году: проект госбюджета

      76 Читати новину українською
      Сколько потратят на субсидии в Украине в 2020 году
      Сколько потратят на субсидии в Украине в 2020 году / dtkt.com.ua

      В проект государственного бюджета на 2020 год будут заложены 47 миллиардов 600 миллионов гривен для выплат субсидий украинцам. Субсидию получат все, кто в ней нуждается, заверила на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

      "47,6 миллиардов заложено на субсидии. То есть в полной мере мы прошли все эти расчеты с Министерством социальной политики, в полной мере все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены", – заявила Маркарова.

      Читайте также: В Украине хотят изменить критерии начисления субсидий

      Она также заверила, что в 2020 году не будет никаких задержек с выплатой субсидий.

      Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?
      Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов. Затем документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.

      ВСЕ НОВОСТИ О ПРОЕКТЕ ГОСБЮДЖЕТА НА 2020 ГОД:
      •  
      blog_ava
      Каким будет курс доллара на следующей неделе
      сегодня
      2251
      Теги: Новости политики Оксана Маркарова Министерство финансов Украины Деньги Бюджет Законодательство Новости Украины Коммунальные услуги Субсидии
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      сегодня , 17:00 Що передбачає законопроєкт про перезавантаження НАЗК: плюси, мінуси та ризики
      Олександра Дрік 22
      12 причин, которые заставляют уйти из компании
      сегодня , 16:00 12 причин, которые заставляют уйти из компании
      Блог Медіа 370
      Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      сегодня , 12:00 Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською
      Говори українською! 1156
      Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      сегодня , 08:40 Пластикова школа з відходів – реальність ХХІ століття
      Анастасія Григорова 860
      Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      14 сентября , 22:02 Морской круиз или профессиональная камера: что можно купить вместо нового iPhone 11 Pro Max
      1126
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук