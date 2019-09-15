Сколько потратят на субсидии в 2020 году: проект госбюджета

В проект государственного бюджета на 2020 год будут заложены 47 миллиардов 600 миллионов гривен для выплат субсидий украинцам. Субсидию получат все, кто в ней нуждается, заверила на брифинге министр финансов Украины Оксана Маркарова.

"47,6 миллиардов заложено на субсидии. То есть в полной мере мы прошли все эти расчеты с Министерством социальной политики, в полной мере все, кто будет нуждаться в субсидиях, будут ими обеспечены", – заявила Маркарова.

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Она также заверила, что в 2020 году не будет никаких задержек с выплатой субсидий.

Кто и как утверждает государственный бюджет Украины?

Законопроект о государственном бюджете на год создает Министерство финансов. Затем документ выносится на рассмотрение Кабмина, который должен утвердить этот проект. После этого документ поступает в Верховную Раду. Там бюджет рассматривается в трех чтениях: между первым и вторым в законопроект могут вносить поправки. Когда за бюджет проголосуют депутаты после третьего чтения, подпишут спикер и президент и опубликуют в официальной прессе правительства, он становится законом.