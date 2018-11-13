Сколько процентов роста экономики Украины "съедает" коррупция: данные МВФ

По подсчетам Международного валютного фонда, если бы уровень коррупции в Украине был на уровне европейских стран, то рост экономики составил бы 5% ежегодно. Однако сегодня коррупция в Украине "съедает" до 2% роста экономики государства.

Об этом заявил постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман, сообщает "Громадское".

Если бы уровень коррупции в Украине был снижен до среднего уровня среди европейских стран, то реальный рост ВВП составлял бы не 3%, а 5%. Более того, это изменило бы потенциал роста,

– сказал представитель МВФ.

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Он отметил, что коррупция является одним из ключевых препятствий на пути к экономическому росту Украины.

Люнгман также заявил, что экономический рост и восстановление Украины пока недостаточны.

"Безусловно, рост экономики на 3% в год – это лучше, чем ее падение на 10%, которое Украина пережила в 2015 году. Однако, если посмотреть в контексте, то европейские развивающиеся страны сейчас растут в среднем на 4-5% ежегодно, что свидетельствует о недостаточно скором восстановлении Украины", – пояснил представитель МВФ.

К слову, согласно результатам социологического опроса, большинство украинцев считают, что развитию государства больше всего мешает коррупция.