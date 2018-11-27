Сколько продуктов на помойку выбрасывает среднестатистическая семья

Американская молочная ассоциация провела опрос и обнаружила, сколько продуктов выбрасывает на помойку среднестатистическая семья в Америке.

Об этом говорится на сайте ассоциации.

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Вице-президент по вопросам питания Американской молочной ассоциации в Коламбусе, Карен Бекки (Karen Bakies) отмечает, что люди закупают слишком много продуктов или устают от их остатков.

Опрос показал, что 94% американцев признались, что выбрасывают еду в мусоропровод.

Главной причиной этого стал просроченный срок годности. 60% опрошенных американцев выбрасывают еду, потому что сомневаются, можно ли ее есть.



94% американцев признались, что выбрасывают еду в мусоропровод

По словам специалиста, семья из четырех человек может сэкономить до 2 тысяч долларов, если будет выбрасывать меньше пищи. Половины этой суммы достаточно, чтобы обеспечить едой более восемь тысяч людей, которые нуждаются в пище и воде.

Исследователи отмечают, что среднестатистический человек выбрасывает 113 килограммов еды ежегодно.



Среднестатистический человек выбрасывает 113 килограммов еды ежегодно

Ассоциация разработала советы, которые помогут снизить нагрузку не только на окружающую среду, но и на кошелек потребителя.

1. Продукты, которые быстро портятся, ставьте на видное место.

2. Сыры и йогурты должны были запечатаны и стоять на верхней полке холодильника.

3. Овощи и фрукты храните в ящиках с контролируемой влажностью.

4. Молоко храните в задней части полок, а не в дверце холодильника.

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