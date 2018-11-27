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      Сколько продуктов на помойку выбрасывает среднестатистическая семья

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      Сколько продуктов на помойку выбрасывает среднестатистическая семья
      Сколько продуктов на помойку выбрасывает среднестатистическая семья / greatist.com

      Американская молочная ассоциация провела опрос и обнаружила, сколько продуктов выбрасывает на помойку среднестатистическая семья в Америке.

      Об этом говорится на сайте ассоциации.

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      Вице-президент по вопросам питания Американской молочной ассоциации в Коламбусе, Карен Бекки (Karen Bakies) отмечает, что люди закупают слишком много продуктов или устают от их остатков.

      Опрос показал, что 94% американцев признались, что выбрасывают еду в мусоропровод.

      Главной причиной этого стал просроченный срок годности. 60% опрошенных американцев выбрасывают еду, потому что сомневаются, можно ли ее есть.

      94% американців зізналися, що викидають їжу в сміттєпровід
      94% американцев признались, что выбрасывают еду в мусоропровод

      По словам специалиста, семья из четырех человек может сэкономить до 2 тысяч долларов, если будет выбрасывать меньше пищи. Половины этой суммы достаточно, чтобы обеспечить едой более восемь тысяч людей, которые нуждаются в пище и воде.

      Исследователи отмечают, что среднестатистический человек выбрасывает 113 килограммов еды ежегодно.

      Середньостатистична людина викидає 113 кілограмів їжі щороку
      Среднестатистический человек выбрасывает 113 килограммов еды ежегодно

      Ассоциация разработала советы, которые помогут снизить нагрузку не только на окружающую среду, но и на кошелек потребителя.

      1. Продукты, которые быстро портятся, ставьте на видное место.

      2. Сыры и йогурты должны были запечатаны и стоять на верхней полке холодильника.

      3. Овощи и фрукты храните в ящиках с контролируемой влажностью.

      4. Молоко храните в задней части полок, а не в дверце холодильника.

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      Теги: Здоровье Здоровое питание исследования
      Источник: 24 Канал
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