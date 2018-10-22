Сколько проверок бизнеса запланировано на 2019 год в Украине: кто и кого часто будут проверять

В 2019 году год запланировано 143 400 проверок украинского бизнеса государственными органами.

Об этом сообщает платформа для работы с открытыми данными "Опендатабот".

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Больше всего будут проверять Государственная служба по чрезвычайным ситуациям, Государственная служба Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты прав потребителей и Государственная служба по труду.

Наибольшее количество проверок следует ожидать в Киевской, Харьковской и Днепропетровской областях. Чаще всего будут проверять предприятия, которые занимаются такими сферами: сельское хозяйство, предоставление образовательных услуг, оптовая торговля.

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Кроме частного бизнеса будут проверять и государственные образовательные и медицинские учреждения.

К слову, в прошлом году произошло 27,1 тысячи проверок. Узнать, когда ваш бизнес будут проверять, можно благодаря соцсетям "Опендатабот".