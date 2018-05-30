Сколько работников погибло во время возведения объектов к Чемпионату мира по футболу в России

В 19 веке во время возведения крупнейшего православного храма Петербурга, Исаакиевского собора, из 400 тысяч работников примерно четверть отправилась на тот свет. Среди причин – болезни и несчастные случаи. Наиболее вопиющим стал случай с "позолотой куполов", в процессе которого испарениями ртути отравились более 100 человек. С тех пор прошло немало времени, пропорции уменьшились, но не методы.

21 работник погиб во время возведения объектов к Чемпионату мира по футболу.

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Наибольшее количество погибших при строительстве "Зенит-Арены" – 8 работников. Один из них оказался северокорейским гастарбайтером. За 10 лет возведение на острове "Крестовский", с 2007 по 2017 год, успел уйти на тот свет и архитектор Кисе Курокава. А бюджет вырос в более чем 7,5 раз: с 6,7 до 50 миллиардов рублей.

На тот свет ушел и архитектор Кисе Курокава

На втором месте по жертвам – 45-тысячник "Волгоград-Арена", во время строительства которого на берегу Волги погибло 5 рабочих. В Нижнем Новгороде ушло на тот свет 4. Общая же стоимость подготовки к чемпионату мира в России оценивается в более 13,2 миллиарда долларов.

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