Сколько раз в Польше нападали на украинцев из-за национальной нетерпимости: озвучена цифра

В 2017 году правоохранители Польши зарегистрировали 39 случаев нападений на граждан Украины. Такие нападения осуществлялись на почве национальной нетерпимости.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Республике Польша, пишет УНН.

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Правоохранительные органы Польши сообщили в Посольство Украины в РП, что в течение 2017 года полиция зарегистрировала 39 случаев нападений на граждан Украины на почве национальной нетерпимости,

— сообщили в посольстве.

В то же время отмечается, что в январе-марте 2018 года в посольство обращений от граждан Украины, на которых было совершено нападение по национальному признаку, не поступало. От польских компетентных органов информация об избиении украинцев не посылалась.