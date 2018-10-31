Сколько Россия тратит на войну на Донбассе: представитель Украины в ООН назвал сумму

Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что существование незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса было бы невозможным без постоянной помощи России.

Об этом сообщает "5 канал".

Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске. Их существование невозможно без прямой финансовой помощи России, которая составляет 1,3 миллиона долларов в год,

– отметил Ельченко.

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Постпред Украины в ООН также отметил, что запланированные "выборы" на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины могут стать отправной точкой для новой агрессии со стороны России.

"Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", – заявил Ельченко, подчеркнув, что выборы на территориях Луганщины и Донетчины могут проходить только по украинским законам.

К слову, Ельченко также заявлял, что Россия переселила в оккупированный Крым 108 тысяч своих граждан, чтобы изменить демографический состав населения полуострова.