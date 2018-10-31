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      Сколько Россия тратит на войну на Донбассе: представитель Украины в ООН назвал сумму

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      Ельченко назвал сумму, которую Россия тратит на войну на Донбассе
      Ельченко назвал сумму, которую Россия тратит на войну на Донбассе / Укринформ

      Постоянный представитель Украины в ООН Владимир Ельченко заявил, что существование незаконных вооруженных формирований на оккупированных территориях Донбасса было бы невозможным без постоянной помощи России.

      Об этом сообщает "5 канал".

      Москва создала и поддержала незаконные вооруженные формирования в Донецке и Луганске. Их существование невозможно без прямой финансовой помощи России, которая составляет 1,3 миллиона долларов в год,
      – отметил Ельченко.

      Читайте также: Площадка для нового цикла агрессии Кремля: что на Совбезе ООН говорили о "выборах" на Донбассе

      Постпред Украины в ООН также отметил, что запланированные "выборы" на временно оккупированных территориях Донетчины и Луганщины могут стать отправной точкой для новой агрессии со стороны России.

      "Есть признаки того, что эти так называемые выборы могут стать новой отправной точкой для нового цикла вооруженной агрессии", – заявил Ельченко, подчеркнув, что выборы на территориях Луганщины и Донетчины могут проходить только по украинским законам.

      К слову, Ельченко также заявлял, что Россия переселила в оккупированный Крым 108 тысяч своих граждан, чтобы изменить демографический состав населения полуострова.

      Теги: Новости Украины ООН Война на Донбассе Новости России Украина – Россия Новости политики Деньги
      Источник: 24 Канал
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