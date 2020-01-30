Сколько россиян не пустили в Украину со времени аннексии Крыма и оккупации Донбасса: цифра

Более 5 тысяч граждан Российской Федерации не смогли наведаться в Украину с 2014 года. Этих людей по определенным причинам не пустили в страну представители спецслужб.

Только за прошлый 2019 год въехать на территорию Украины не смогли 675 граждан Российской Федерации. Соответствующие данные обнародованы в телеграмм-канале СБУ.

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Речь идет о том, что въезд в страну им запрещен.

В целом с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина,

– говорится в сообщении спецслужб.

Внимание! В 2018 году в Украине месяц (с 26 ноября по 26 декабря) действовало военное положение. В этот отрезок времени Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. В целом, за 30 дней действия военного положения украинские пограничники не пустили на нашу территорию около 1650 россиян. Внесена ли эта статистика в данные СБУ – неизвестно.

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