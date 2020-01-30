Сколько россиян не пустили в Украину со времени аннексии Крыма и оккупации Донбасса: цифра
Более 5 тысяч граждан Российской Федерации не смогли наведаться в Украину с 2014 года. Этих людей по определенным причинам не пустили в страну представители спецслужб.
Только за прошлый 2019 год въехать на территорию Украины не смогли 675 граждан Российской Федерации. Соответствующие данные обнародованы в телеграмм-канале СБУ.
Из последнего: Российские актеры пытались попасть в Украину: детали скандала
Речь идет о том, что въезд в страну им запрещен.
В целом с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина,
– говорится в сообщении спецслужб.
Внимание! В 2018 году в Украине месяц (с 26 ноября по 26 декабря) действовало военное положение. В этот отрезок времени Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. В целом, за 30 дней действия военного положения украинские пограничники не пустили на нашу территорию около 1650 россиян. Внесена ли эта статистика в данные СБУ – неизвестно.
У пограничников цифры больше: Сколько россиян пограничники не впустили в Украину в 2019 году: статистика