20:38
30 янв 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Кравчук переписал историю со Скабеевой. Православные аборты в России
      Вєсті Кремля
      22:36, 29 января
      Вести.UA: Зеленский стал националистом. Подвиги Татьяны Черновол
      Вєсті.UA
      21:15, 29 января
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      24 Канал Новости Новости Украины
      КОРОНАВИРУС 2020 ПОМПЕО В УКРАИНЕ ГРИПП В УКРАИНЕ ПАСЕ

      Сколько россиян не пустили в Украину со времени аннексии Крыма и оккупации Донбасса: цифра

      59 Читати новину українською
      Сотрудники СБУ / Иллюстративное фото

      Более 5 тысяч граждан Российской Федерации не смогли наведаться в Украину с 2014 года. Этих людей по определенным причинам не пустили в страну представители спецслужб.

      Только за прошлый 2019 год въехать на территорию Украины не смогли 675 граждан Российской Федерации. Соответствующие данные обнародованы в телеграмм-канале СБУ.

      Из последнего: Российские актеры пытались попасть в Украину: детали скандала

      Речь идет о том, что въезд в страну им запрещен.

      В целом с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянина,
      – говорится в сообщении спецслужб.

      Внимание! В 2018 году в Украине месяц (с 26 ноября по 26 декабря) действовало военное положение. В этот отрезок времени Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте от 16 до 60 лет. В целом, за 30 дней действия военного положения украинские пограничники не пустили на нашу территорию около 1650 россиян. Внесена ли эта статистика в данные СБУ – неизвестно.

      У пограничников цифры больше: Сколько россиян пограничники не впустили в Украину в 2019 году: статистика

      Билборды с российской пропагандой Катющенко: полиция задержала подозреваемых – фото, видео
      сегодня
      4425
      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Украина – Россия Новости России Новости политики СБУ
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 18:30 Рада Асоціації в Брюсселі: хороші новини для України зі столиці Євросоюзу
      Світлана Заліщук 134
      сегодня , 17:10 Куратори Кремля: на Путіна працює "Мінськ", а не Сурков чи Козак
      Дмитро Литвин 104
      28 января , 10:58 Кто такие Bob Moses и почему их концерт не стоит пропускать: 7 февраля, Bel etage
      49
      сегодня , 16:45 Юрий Гримчак на свободе: краткая биография
      Альона Захарова 7147
      сегодня , 16:43 Помста КДБіста: Путін хоче побачити колапс Заходу – він діятиме поступово
      Віталій Дейнега 264
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук