Сколько россиян уверены,что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю

66% россиян уверены, что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю, чтобы нанести вред их стране. Почти каждый четвертый отрицает любую теорию заговора.

63% верят в наличие тайной организации, которая стремится разрушить духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений. Читайте также: Сколько долгов списала Россия другим странам за последние 10 лет: космические цифры К тому же 67% обывателей заявили, что считают реальным закулисное существование мирового правительства, которое специально создано, чтобы противостоять России. 67% считают реальным закулисное существование мирового правительства В течение последних четырех лет (2014-2018 года) количество таких россиян возросло на четверть. Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите тут.