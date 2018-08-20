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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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СТРЕЛЬБА ВОЗЛЕ МЭРИИ ХАРЬКОВА УКРАИНЕ – 27 ОЛЕГ СЕНЦОВ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Сколько россиян уверены,что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю

40 Читати новину українською

66% россиян уверены, что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю, чтобы нанести вред их стране. Почти каждый четвертый отрицает любую теорию заговора.

63% верят в наличие тайной организации, которая стремится разрушить духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.

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К тому же 67% обывателей заявили, что считают реальным закулисное существование мирового правительства, которое специально создано, чтобы противостоять России.

67% считают реальным закулисное существование мирового правительства

В течение последних четырех лет (2014-2018 года) количество таких россиян возросло на четверть.

Полный выпуск программы "Вести Кремля" смотрите тут.

Теги: Новости России
Источник: 24 канал
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