Сколько россиян уверены,что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю
66% россиян уверены, что существует группа людей, которые хотят переписать российскую историю, чтобы нанести вред их стране. Почти каждый четвертый отрицает любую теорию заговора.
63% верят в наличие тайной организации, которая стремится разрушить духовные ценности с помощью пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений.
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К тому же 67% обывателей заявили, что считают реальным закулисное существование мирового правительства, которое специально создано, чтобы противостоять России.
67% считают реальным закулисное существование мирового правительства
В течение последних четырех лет (2014-2018 года) количество таких россиян возросло на четверть.
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