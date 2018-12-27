Сколько россиян верят в войну и переворот в 2019 году: детали в цифрах

Более 34% россиян уверены, что в 2019 году их президент Владимир Путин начнет вооруженный конфликт с соседней страной.

Каждый пятый (19%) верит, в то, что Кремль будет воевать с американцами или целым блоком НАТО.



19% россиян верят в войну России с соседней страной

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Более половины (57%) от 2019-го ожидают экономический кризис. При этом, 20% не верят в обострение ситуации на Северном Кавказе.



20% россиян не верят в обострение на Кавказе

44% уверены, что в 2019-м по стране прокатятся массовые протесты. И только 15 процентов верят в то, что в России произойдёт государственный переворот.



15% россиян верят в государственный переворот

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