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      Сколько россиян верят в войну и переворот в 2019 году: детали в цифрах

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      Более 34% россиян уверены, что в 2019 году их президент Владимир Путин начнет вооруженный конфликт с соседней страной.

      Каждый пятый (19%) верит, в то, что Кремль будет воевать с американцами или целым блоком НАТО.

      19%росіян вірять у війну Росії з сусідньою країною
      19% россиян верят в войну России с соседней страной

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      Более половины (57%) от 2019-го ожидают экономический кризис. При этом, 20% не верят в обострение ситуации на Северном Кавказе.

      20% росіян не вірять у загострення на Кавказі
      20% россиян не верят в обострение на Кавказе

      44% уверены, что в 2019-м по стране прокатятся массовые протесты. И только 15 процентов верят в то, что в России произойдёт государственный переворот.

      15% росіян вірять у державний переворот
      15% россиян верят в государственный переворот

      Полный выпуск программы "Вести.UA" смотрите здесь.

      Теги: Владимир Путин Война Новости России
      Источник: 24 канал
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