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Сколько россиян возложили вину за жертв Второй мировой на Сталина: интересный результат

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Каждый нормальный россиянин просто обязан отмечать главный праздник "России-Матушки". И это не 12 июня, которое еще в 92-м назвали днем России, и даже не день флага или конституции, на которую Пиня давно положил жирный цилидрический стержень. А день "победобесия". И не важно, что "Великая Отечетвенная", по последним рассекреченным данным, унесла более 40 миллионов населения СССР.

36 % – столько россиян уверены, что потери СССР значительно превысили немецкие из-за "внезапного нападения".

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29% основными причинами назвали военное и техническое превосходство Германии. 10% считают, что Красная армия и мирное население пострадали из-за невероятной жестокости "гитлеровцев". Причина в слабости и неумелости советского командования – так думает 10% россиян. Лишь 9% возложили вину за жертвы на Сталина и ближайшее окружение, которое не считалось с человеческой жизнью.

сталін винен
Сколько процентов россиян считают Сталина виновным

При этом 81% заявил, что их родственники были участниками Второй Мировой.

Больше – смотрите в полном выпуске программы "Вести Кремля".

 

Теги: Новости России Жертвы СССР война
Источник: 24 Канал
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