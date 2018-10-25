Сколько "Шахтер" заработал в Лиге чемпионов прошлого сезона: обнародована немалая сумма

В УЕФА обнародовали суммы призовых, которые получили клубы, которые в прошлом сезоне выступали в Лиге чемпионов. Среди них и донецкий "Шахтер".

По данным УЕФА, "горняки" получили 29,437 миллиона евро. Сюда входят 12,7 миллиона евро, которые получил каждый клуб, пробившийся в групповую стадию турнира, 6 миллионов евро за выход в 1/8 финала Лиги чемпионов. А также 6,524 миллиона евро за результаты в группе (1,5 млн евро за победу и 0,5 млн за ничью. 500 тысяч евро,которые остались после ничьих, формировали общий пул, который распределяли между всеми участниками группового этапа в зависимости от количества выигранных матчей).

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Еще 4,213 миллиона евро клуб получил от так называемого маркетингового пула. Он для каждого клуба был разный, в зависимости от заинтересованности в матче. Например, самый большой маркетинговый пул получил "Ювентус" – почти 49 миллионов евро. В то время как победитель Лиги чемпионов "Реал" получил лишь 33,43 миллиона евро, а финалист "Ливерпуль" – 29,19 миллиона евро. Например "Рома", которая вылетела в полуфинале, в итоге заработала больше, чем "Ливерпуль" – 83,8 миллиона евро против 81,283 миллиона евро соответственно. При этом что "Ливерпуль" получил 11 миллионоы евро за выход в финал.

Больше всего в Лиге чемпионов заработал "Реал". Его доход составил 88,654 миллиона евро. Из них 15,5 миллиона евро – за победу в финале в Киеве.

Суммы призовых, которые получили клубы за участие в Лиге чемпионов сезона 2017-2018