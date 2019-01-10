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      Сколько сэкономила Украина благодаря депутатам-прогульщикам: шокирующие цифры

      21 Читати новину українською
      ВРУ
      ВРУ / Фото из открытых источников

      Депутаты-прогульщики принесли Украине немалую сумму. В 2018 году страна сэкономила более 16 миллионов гривен на депутатах, которые не часто приходили на заседание Верховной Рады Украины.

      Такой ответ дал аппарат Верховной Рады Украины на запрос УНН.

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      Как отметили в аппарате ВРУ, начисления заработной платы нардепам осуществляют на основании табелей, которые подают комитеты, в которых они работают.

      Вследствие начисления заработной платы только за фактически отработанные дни, с января по декабрь 2018 года образовалась экономия средств, предусмотренных на выплату заработной платы народным депутатам Украины в сумме 16 277 856 гривен,
      – говорится в сообщении.

      К слову, на едином счете Государственного казначейства Украины по состоянию на начало 2019 года есть 9,9 миллиарда гривен, а на валютных счетах Национального банка и в учреждениях госбанков – более 47,7 миллиарда гривен.

      Теги: Новости Украины Новости политики Деньги Верховная Рада
      Источник: 24 Канал
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