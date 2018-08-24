Сколько соли можно давать ребенку
Соль необходима, поскольку обеспечивает нормальное развитие детей. Дети, как и взрослые, получают соль вместе с другими продуктами, поэтому нужно следить за досаливанием блюд.
Для детей есть нормы употребления соли каждый день, пишет портал "ЖивиАктивно".
Читайте также: Какие продукты нельзя давать детям до 3 лет
Детский организм еще не может справляться с избытком минералов.
Сколько соли можно давать ребенку
Если в рационе ребенка много соли, то это может нарушить обмен веществ, увеличить нагрузку на почки, оказать неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Результатом этого станут гипертония, диабет, болезни почек.
С рядом опасных болезней позволяет справиться отказ от соли, или вообще их избежать.
Норма потребления соли для детей:
- до шести месяцев – меньше 1 грамм;
- от шести месяцев до года – 1 грамм;
- от одного до 3-х лет – 2 грамма;
- от 4-х до 6-ти лет – 3 грамма;
- от 7-и до 10-ти лет – 5 г;
- старше 11 лет – 6 граммов.
Норма употребления соли для детей
К слову, ученые назвали безопасный уровень потребления пищевой соли – суточная норма должна составлять меньше пяти граммов.
Другие новости, касающиеся лечения различных заболеваний, медицины в Украине, здорового образа жизни и питания, беременности и родов, открытий в области медицины и многое другое – читайте в разделе Здоровье.