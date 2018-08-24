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Сколько соли можно давать ребенку

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Соль для ребенка: норма
Соль для ребенка: норма / taylorize.com

Соль необходима, поскольку обеспечивает нормальное развитие детей. Дети, как и взрослые, получают соль вместе с другими продуктами, поэтому нужно следить за досаливанием блюд.

Для детей есть нормы употребления соли каждый день, пишет портал "ЖивиАктивно".

Читайте также: Какие продукты нельзя давать детям до 3 лет

Детский организм еще не может справляться с избытком минералов.

Скільки солі можна давати дитині
Сколько соли можно давать ребенку

Если в рационе ребенка много соли, то это может нарушить обмен веществ, увеличить нагрузку на почки, оказать неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Результатом этого станут гипертония, диабет, болезни почек.

С рядом опасных болезней позволяет справиться отказ от соли, или вообще их избежать.

Норма потребления соли для детей:

  1. до шести месяцев – меньше 1 грамм;
  2. от шести месяцев до года – 1 грамм;
  3. от одного до 3-х лет – 2 грамма;
  4. от 4-х до 6-ти лет – 3 грамма;
  5. от 7-и до 10-ти лет – 5 г;
  6. старше 11 лет – 6 граммов.

Норма вживання солі для дітей
Норма употребления соли для детей

К слову, ученые назвали безопасный уровень потребления пищевой соли – суточная норма должна составлять меньше пяти граммов.

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Теги: Здоровье Дети Детское питание
Источник: 24 Канал
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