Соль необходима, поскольку обеспечивает нормальное развитие детей. Дети, как и взрослые, получают соль вместе с другими продуктами, поэтому нужно следить за досаливанием блюд.

Для детей есть нормы употребления соли каждый день, пишет портал "ЖивиАктивно".

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Детский организм еще не может справляться с избытком минералов.



Сколько соли можно давать ребенку

Если в рационе ребенка много соли, то это может нарушить обмен веществ, увеличить нагрузку на почки, оказать неблагоприятное воздействие на сердечно-сосудистую систему. Результатом этого станут гипертония, диабет, болезни почек.

С рядом опасных болезней позволяет справиться отказ от соли, или вообще их избежать.

Норма потребления соли для детей:

до шести месяцев – меньше 1 грамм; от шести месяцев до года – 1 грамм; от одного до 3-х лет – 2 грамма; от 4-х до 6-ти лет – 3 грамма; от 7-и до 10-ти лет – 5 г; старше 11 лет – 6 граммов.



Норма употребления соли для детей

К слову, ученые назвали безопасный уровень потребления пищевой соли – суточная норма должна составлять меньше пяти граммов.