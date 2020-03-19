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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 СЕРГЕЙ ШАХОВ КОРОНАВИРУС COVID-19

      Сколько средств правительство выделило на защиту от коронавируса для Нацполиции и пограничников

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      Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.

      Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовали на сайте правительства.

      Актуально В Украине за сутки полиция зафиксировала более 30 нарушений карантина

      На чью защиту пойдут эти средства:

      • Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – выделено 33,2 миллиона гривен;
      • Администрации Государственной пограничной службы – 9 миллионов грн;
      • Национальная полиция – 16 миллионов гривен;
      • Национальная гвардия – 11 миллионов гривен;
      • Аппарат МВД – 800 тысяч гривен.

      МВД, в свою очередь, должно до 30 июля отчитаться об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.

      Распоряжение с подписью Шмыгаля / Скриншот с сайта правительства

      Украина на карантине: основное

      • По всей территории Украины от 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
      • Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
      • Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
      • Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
      • В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.
      • Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.


      Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Коронавирус в Украине Новости Украины Новости политики Коронавирус Covid-19 Карантин в Украине 2020 Нацгвардія Госпогранслужба ГСЧС Полиция Министерство внутренних дел
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