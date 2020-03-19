Сколько средств правительство выделило на защиту от коронавируса для Нацполиции и пограничников

Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.

Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовали на сайте правительства. Актуально В Украине за сутки полиция зафиксировала более 30 нарушений карантина На чью защиту пойдут эти средства: Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – выделено 33,2 миллиона гривен;

Администрации Государственной пограничной службы – 9 миллионов грн;

Национальная полиция – 16 миллионов гривен;

Национальная гвардия – 11 миллионов гривен;

Аппарат МВД – 800 тысяч гривен. МВД, в свою очередь, должно до 30 июля отчитаться об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению. Распоряжение с подписью Шмыгаля / Скриншот с сайта правительства Украина на карантине: основное По всей территории Украины от 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.

Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.

Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.

Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.

В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.

Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.

Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала