Сколько средств правительство выделило на защиту от коронавируса для Нацполиции и пограничников
Кабинет Министров Украины принял решение о выделении 70 миллионов гривен Министерству внутренних дел. Эти деньги должны пойти на обеспечение его работников средствами индивидуальной защиты при осуществлении противоэпидемических мероприятий по противодействию Covid-19.
Соответствующее распоряжение с подписью премьер-министра Дениса Шмыгаля опубликовали на сайте правительства.
Актуально В Украине за сутки полиция зафиксировала более 30 нарушений карантина
На чью защиту пойдут эти средства:
- Государственная служба по чрезвычайным ситуациям – выделено 33,2 миллиона гривен;
- Администрации Государственной пограничной службы – 9 миллионов грн;
- Национальная полиция – 16 миллионов гривен;
- Национальная гвардия – 11 миллионов гривен;
- Аппарат МВД – 800 тысяч гривен.
МВД, в свою очередь, должно до 30 июля отчитаться об использовании средств, выделенных согласно этому распоряжению.
Распоряжение с подписью Шмыгаля / Скриншот с сайта правительства
Украина на карантине: основное
- По всей территории Украины от 12 марта объявили карантин на три недели – до 3 апреля 2020 года. Не работают учебные заведения, а не будут проводить спортивные соревнования с участием зрителей.
- Украинцам рекомендуют работать дистанционно, избегать людных мест и не выходить на улицу без надобности.
- Украина от 16 марта закрыла свои границы для иностранцев и с 17 марта прекратила международное авиа- и железнодорожное сообщение.
- Кабмин закрыл междугороднее и межобластное транспортное сообщение с 18 марта. С 17 марта в Харькове, Днепре и Киеве закрыли метро. В маршрутках можно перевозить до 10 человек, в трамваях и троллейбусах – до 20.
- В некоторых городах (Черновцы, Луцк, Ужгород) полностью прекратили движение общественного транспорта.
- Во всех городах и селах Украины закрыли рестораны, ТРЦ, салоны красоты. Работают только продуктовые магазины, аптеки, АЗС, банки.
Карантинные мероприятия в Украине из-за пандемии коронавируса / Инфографика 24 канала
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