Сколько стоила поездка депутатов в Давос: известна сумма

В конце января в швейцарском Давосе прошел Международный экономический форум. Среди присутствующих были и депутаты Верховной Рады Украины. Кто оплатил им эту поездку и во сколько она обошлась – читайте дальше.

Депутат от партии "Голос" Ярослав Юрчишин в интервью 24 каналу сообщил, что тоже ездил на форум в Давосе и это была официальная командировка Верховной Рады, которая оплачивалась третьей стороной. "Это позволяет антикоррупционное законодательство", – подчеркнул он.

К слову: Сколько стоила бюджету поездка Зеленского в Давос

На вопрос, кто был третьей стороной, он ответил: "Фонд Виктора Пинчука".

Поездка одного депутата стоила в пределах 1000 евро, 1100 евро,

– сказал нардеп.

"Я поехал, потому что в самом приглашении, кроме фонда Виктора Пинчука, был назван еще ряд организаций, которые постоянно проводят мероприятия в Давосе. Это, в частности, и частный американский фонд, который занимается Украинским домом в Давосе. Среди партнеров были названы и "Киевстар", и многие другие структуры, в частности фонд "Возрождение". То есть и Сорос к этому руку приложил. Но когда выяснили, кто именно проводил, то оплату за поездку народных депутатов проводил фонд Пинчука", – рассказал Юрчишин.

Украинская делегация в Давосе: кто туда попал

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Алексей Гончарук возглавили украинскую делегацию в Швейцарии. Также туда со стороны официального Киева поехали:

министр иностранных дел Вадим Пристайко;

олигарх Виктор Пинчук, который ежегодно организует Украинский завтрак в Давосе;

нардеп от "Оппозиционного блока" Вадим Новинский;

генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко;

директор общественной организации "Центр противодействия коррупции" Дарья Каленюк.

В Давосе также побывали 23 народных депутата. Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков сразу же объяснил, что парламент официально не отправлял туда нардепов, а потому их поездки не будут оплачивать из государственного бюджета.

Смотрите полное интервью с Ярославом Юрчишиным: