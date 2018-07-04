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Сколько стоит коллекция обуви новорожденной дочери Кайли Дженнер: подробности

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Кайли Дженнер и Сторми
Кайли Дженнер и Сторми / Instagram

Звезда реалити-шоу "Семейство Кардашян" Кайли Дженнер показала коллекцию кроссовок своей пятимесячной дочери Сторми.

Так, Кайли показала видео с коллекцией обуви Сторми в Instagram-сториз.

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Фанаты уже посчитали, что вся обувь маленькой Сторми стоит более 22 тысяч долларов.

"Там есть и Giuseppe Zanotti, и Gucci, и Nike", – отмечают поклонники.

Смотрите видео: Кайли Дженнер показывает коллекцию обуви дочери

 

Напомним, 1 февраля 2018 года сестра Ким Кардашян родила дочь Сторми. В течение беременности она скрывала информацию об ожидании первенца. Впоследствии Кайли Дженнер впервые показала фото с новорожденной.

Теги: Дети LifeStyle Звездные мамы Кайли Дженнер
Источник: 24 Канал
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