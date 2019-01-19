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      Сколько стоит ночь в доме легендарных биатлонистов Бьёрндалена и Домрачевой

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      Бьёрндален и Домрачева сдают в аренду свой дом в Норвегии
      Бьёрндален и Домрачева сдают в аренду свой дом в Норвегии / Facebook/Darya Domracheva

      Супружеская пара легендарных биатлонистов – белоруски Дарьи Домрачевой и норвежца Уле Эйнара Бьёрндалена сдают в аренду свое роскошное поместье в Норвегии.

      Семья биатлонистов, которые в прошлом году объявили о завершении карьеры, вместе с 2-летней дочкой Ксенией живут в поселке Бейтостолен, что в центральной части Норвегии.

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      Недавно у них в гостях побывали журналисты белорусского телевидения, которым хозяева и провели небольшую экскурсию по своему особняку.

      Огромный дом вблизи Бейтостолена Бьёрндален построил еще в 2004-ом. В нем 9 спален и столько же ванных комнат.

      По словам Домрачевой, дома звездные биатлонисты проводят всего несколько месяцев в году, а все остальное время коттедж можно снять в аренду.

      Бйорндален Домрачева дом Норвегия
      Домрачева и Бьорндален в своем норвежском доме в Бейтостолене

      Правда, за ночь в семейном гнездышке биатлонистов придется немного опустошить кошелек. Такое удовольствие начинается от 4 тысяч норвежских крон (более 13 тысяч гривен).

      Бйорндален Домрачева будинок оренда

      Ночь в коттедже Бьёрндалена и Домрачевой обойдется минимум в 4 тыс норвежских крон

      Смотрите, как выглядит интерьер "большого шале" в доме Бьёрндалена, которое сдают в аренду туристам:

       

      Во время визита белорусских журналистов Домрачева показала дом, в котором живут они с мужем и дочкой. В доме есть собственный тренажерный зал и сауна.

       

      По Instagram Домрачевой заметно, что они любят приглашать к себе домой гостей и устраивать дружеские или семейные посиделки.

      смотрите также:
       
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      Теги: Спорт Новости недвижимости Норвегия Новости биатлона Новости недвижимости мира Звездная недвижимость
      Источник: 24 канал
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