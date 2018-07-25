Сколько стоит реклама на странице Дэвида Бекхэма в Instagram: детали

В ежегодном списке Instagram Rich List 12 место по всему миру и первое среди британцев занял знаменитый футболист Дэвид Бекхэм.

Об этом сообщает агентство Hopper HQ.

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Чаще всего Дэвид Бекхэм публикует семейные снимки. Однако он зарабатывает также на рекламных постах на своей странице в Instagram.

Так, одна такая публикация обходится компаниям-заказчикам в 300 тысяч долларов. На сегодня у Дэвида 47,7 миллиона подписчиков.

Напомним, первое место в рейтинге заняла Кайли Дженнер, которая зарабатывает 1 миллион долларов за рекламный пост. Также лидируют Селена Гомес (800 тысяч) и Криштиану Роналду (750 тысяч). Кроме того, в десятку вошли Ким Кардашьян, Бейонсе, Дуэйн Джонсон, Джастин Бибер, Неймар, Лионель Месси и Кендалл Дженнер.