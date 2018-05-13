Сколько стоит самое дорогое платье на Каннском кинофестивале: невероятная сумма

Каждая голливудская красавица с нетерпением ждет начала Каннского фестиваля, ведь на красной дорожке звезды имеют возможность продемонстрировать лучшие образы. Стильные "луки" часто обходятся знаменитостям в немалую сумму. Однако самое дорогое платье кинособытия в 2018 году просто ошеломило стоимостью.

По информации журнала Vogue, модный блоггер из Бразилии Камила Коэльо засветила самый дорогой наряд на Каннском фестивале. Звезда сети прошлась по красной дорожке в роскошном платье от бренда Ralph&Russo, стоимость которого составляет миллион долларов.

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Пышное многослойное платье открывало стройные ноги Камилы Коэльо и подчеркивало идеальную фигуру звезды. Роскошное мини-платье с асимметричным шлейфом привлекало внимание всех присутствующих на кинособытии. Стильный "лук" блогер завершила бриллиантовыми украшениями и туфлями на каблуках. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в элегантную прическу.

Допис, поширений Ralph & Russo (@ralphandrusso) 8 Тра 2018 р. о 12:36 PDT

Известно, что на создание платья дизайнеры потратили около 7 метров шелковой органзы. Для того, чтобы собрать ткань в пышный шлейф, работники бренда потратили 500 часов.

Допис, поширений Camila Coelho (@camilacoelho) 8 Тра 2018 р. о 5:40 PDT

Допис, поширений Camila Coelho (@camilacoelho) 8 Тра 2018 р. о 1:27 PDT

Допис, поширений Camila Coelho (@camilacoelho) 8 Тра 2018 р. о 3:41 PDT

Допис, поширений @camilacoelho (@ly.camila) 12 Тра 2018 р. о 11:18 PDT