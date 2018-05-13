Сколько стоит самое дорогое платье на Каннском кинофестивале: невероятная сумма
Каждая голливудская красавица с нетерпением ждет начала Каннского фестиваля, ведь на красной дорожке звезды имеют возможность продемонстрировать лучшие образы. Стильные "луки" часто обходятся знаменитостям в немалую сумму. Однако самое дорогое платье кинособытия в 2018 году просто ошеломило стоимостью.
По информации журнала Vogue, модный блоггер из Бразилии Камила Коэльо засветила самый дорогой наряд на Каннском фестивале. Звезда сети прошлась по красной дорожке в роскошном платье от бренда Ralph&Russo, стоимость которого составляет миллион долларов.
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Пышное многослойное платье открывало стройные ноги Камилы Коэльо и подчеркивало идеальную фигуру звезды. Роскошное мини-платье с асимметричным шлейфом привлекало внимание всех присутствующих на кинособытии. Стильный "лук" блогер завершила бриллиантовыми украшениями и туфлями на каблуках. Звезда сделала макияж с акцентом на глаза и собрала волосы в элегантную прическу.
Известно, что на создание платья дизайнеры потратили около 7 метров шелковой органзы. Для того, чтобы собрать ткань в пышный шлейф, работники бренда потратили 500 часов.