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Сколько стоят ягоды на рынках Украины: цены на черешню, клубнику и землянику

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Цены на клубнику в Украине 2018
Цены на клубнику в Украине 2018 / Фото из свободных источников

В 2018 году клубника появилась на рынках Украины еще в первых числах мая, однако цены на нее очень существенно отличаются в различных регионах страны. Так, в Западной Украине ягоды дешевле, чем в других областях.

Об этом сообщает "Инфо-Шувар".

Отметим, что на рынке Западной Украины цены на черешню и землянику снижаются ежедневно. Если сравнивать с прошлой неделей, то стоимость этих ягод на рынках региона упала минимум в 2 раза. При этом на сегодня земляника и черешн стоят в 1,5 раза дешевле, чем в 2017 году.

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По состоянию на 8 мая на рынке "Шувар", который является крупнейшей оптовой площадкой для торговли отечественной плодоовощной продукцией в Западном регионе, земляника садовая стоила 25-45 гривен за килограмм, а черешня стоит – 23-26 гривен за килограмм. Для сравнения, год назад на "Шуваре" земляника стоила 45-65 гривен за килограмм, а черешня – 35-45 гривен за килограмм.

Тем временем в Киеве на рынке "Столичный" клубника стоит в среднем 75 гривен за килограмм. А на одесском рынке "Початок" ягода стоит от 110 гривен за килограмм.

Отметим, что на сегодня черешня представлена только в Западной Украине, в частности, на рынке "Шувар" во Львове.

Теги: Новости Киева Новости Украины Новости Львова Деньги Новости Одессы
Источник: 24 Канал
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