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Сколько стоят новые телевизоры QLED от Samsung: в компании обнародовали цены

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Презентация QLED 2018 от Samsung
Презентация QLED 2018 от Samsung / Фото из открытых источников

Недавно компания Samsung уже официально представила свои телевизоры 2018 QLED. Однако, тогда не сообщали цены на новинки.

23 марта на официальном сайте Samsung появились цены телевизоров QLED 2018 года. Стоимость самого дешевого телевизора стоит около полторы тысячи долларов (почти 40 тысяч гривен), пишет ProstoTech. Самый дорогой стоит 6 тысяч долларов (157, 5 тысяч гривен).

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Телевизионная линейка Samsung 2018 QLED включает модели Q9F, Q8F, Q7F, Q7C и Q6F. Они имеют различные размеры экранов (от 49 до 82 дюймов). При этом модели Q7C являются изогнутыми, а остальные - это панели с плоским экраном.

Сколько стоят телевизоры Samsung 2018 QLED TV:

Класс Q9F

75-дюймовый (QN75Q9F): 6 000 долларов (157, 5 тысяч гривен);

65-дюймовый (QN65Q9F): 3800 долларов (почти 100 тысяч гривен);

Класс Q8F

75-дюймовый (QN75Q8F) 4800 долларов (126 тысяч гривен);

65-дюймовый (QN65Q8F): 3000 долларов (78 тысяч гривен);

55-дюймовый (QN55Q8F) 2200 долларов (57 тысяч гривен);

Класс Q7F

75-дюймовый (QN75Q7F): 4000 долларов (105 тысяч гривен);

65-дюймовый (QN65Q7F): 2600 долларов (68 тысяч гривен);

55-дюймовый (QN55Q7F) 1900 долларов (50 тысяч гривен)

Класс Q7C (изогнутые телевизоры)

65-дюймовый (QN65Q7C): 2700 долларов (71 тысяча гривань);

55-дюймовый (QN55Q7C): 2000 долларов (52 тысячи гривен);

Класс Q6F

82-дюймовый (QN82Q6F): 4500 долларов (118 тысяч гривен);

75-дюймовый (QN75Q6F): 3500 долларов (92 тысячи гривен);

65-дюймовый (QN65Q6F) 2200 долларов (57 тысяч гривен);

55-дюймовый (QN55Q6F): 1500 долларов (39 тысяч гривен);

Новые телевизоры QLED от Samsung поступят в продажу в США уже в этом месяце. Позже будут доступны и на других рынках.

Теги: Техно Samsung Бытовая техника
Источник: 24 Канал
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