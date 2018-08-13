Сколько судей работает в Украине и почему их количество уменьшилось на треть,– руководитель ВККС

С начала 2015 и до середины 2018 года количество судей в Украине уменьшилось на более чем три тысячи человек. Только по собственному желанию после введения первичного квалификационного оценивания и электронного декларирования уволились почти полторы тысячи судей.

Об этом сообщило Hromadske со ссылкой на главу Высшей квалификационной комиссии судей Сергея Козьякова.

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По словам руководителя ВККС, три с половиной года назад начал работу новый состав комиссии. На то время в Украине работали около девяти тысяч судей. По состоянию на середину августа 2018 года их количество упало ниже отметки в шесть тысяч человек.

Потому что у нас требования были людей и политиков, чтобы провести реформу серьезную из двух составляющих: очищение и обновление. К сожалению, очистка происходит намного быстрее, чем обновление,

– пояснил Козьяков.

Он рассказал, что процедура первичного квалификационного оценивания стартовала в 2016 году, и помогало в этом Национальное антикоррупционное бюро.



Руководитель ВККС Сергей Козьяков

По словам Козьякова, сначала комиссия оценила 350 судей, а в следующие четыре месяца полторы тысячи их уволились по собственному желанию. К тому же, именно тогда появились электронные декларации, "из которых можно было многое узнать".

Напомним, что результаты судебной реформы полностью зависят от Высшей квалификационной комиссии судей, которая проверяет всех судей и будет определять судей Антикоррупционного суда. А также будет утверждать стандарты правосудия на ближайшие десятилетия.