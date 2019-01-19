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      Сколько теряет Украина из-за моратория на продажу земли: ошеломляющие цифры

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      Мораторий на продажу земли
      Мораторий на продажу земли / agropolit.com

      Голосование в парламенте по мораторию на рынок земли должно показать, сколько в Украине депутатов-коммунистов, которые мимикрировали под другие цвета. И это давит на кошелек каждого украинца

      Об этом в своем видеоблоге "Финансовая грамотность" рассказал экономический эксперт Сергей Фурса.

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      Он напомнил, что жители городов получили квартиры и право ими распоряжаться, что стало основой для мощного роста рынка недвижимости. А вот жители сел получили землю, которой не могут распоряжаться, оставшись в бедности и бесправии. Также эксперт отметил, что теперь жители городов голосуют на соцопросах за то, чтобы продолжить запрет для жителей сел распоряжаться своей землей.

      Всемирный Банк посчитал, что мы теряем несколько процентов ВВП в год из-за моратория. Это миллиарды и миллиарды долларов, которые проходят мимо Украины. Которые могли бы влиться в нашу экономику и сделать нас богаче,
      – подчеркнул Фурса.

      "А пока наши коррупционеры делают нас беднее и слабее. Слабее в противостоянии с Россией. И мораторий на рынок земли – опаснее сотни танков, которые стоят возле нашей границы", – добавил эксперт.

      Видео полного видеоблога Сергея Фурсы "Финансовая грамотность" за 19 января 2019

       

      Теги: Новости Украины Деньги Рынок земли Видеоблоги ВВП
      Источник: 24 канал
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      Новости за 19 января
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