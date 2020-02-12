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      Сколько тратят украинские семьи на алкоголь: статистика

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      Сколько семьи тратят на алкогольные напитки / ital.live

      Среднестатистическая украинская семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 гривны в месяц.

      По данным Госстата за 2019 год, украинская семья, проживающая в городе, тратит на алкоголь 109 гривен в месяц. А семья, проживающая в сельской местности – 62 гривны в месяц.

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      Семья, имеющая детей, тратит на алкогольные напитки меньше, чем семьи, где нет детей:

      • семьи с детьми – 82 гривны в месяц;
      • семьи, где нет детей – 113 гривен в месяц.

      Сколько тратит на проживание среднестатистическая семья в Украине:

      • на продукты питания и безалкогольные – 3,9 тысяч гривен.
      • на табачные изделия – 193 гривны;
      • на одежду и обувь – 556 гривен;
      • на транспорт – 584 гривны.

      Среди стран Европы продукты в Украине самые дешевые, за исключением Польши и ряда других стран. Но украинцы тратят на еду почти половину собственных доходов, в то время как европейцы – не более 15%.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Деньги Алкоголь Цены Инфографика
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