Сколько тратят украинские семьи на алкоголь: статистика

Среднестатистическая украинская семья тратит на алкогольные напитки, в среднем, 93 гривны в месяц.

По данным Госстата за 2019 год, украинская семья, проживающая в городе, тратит на алкоголь 109 гривен в месяц. А семья, проживающая в сельской местности – 62 гривны в месяц.

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Семья, имеющая детей, тратит на алкогольные напитки меньше, чем семьи, где нет детей:

семьи с детьми – 82 гривны в месяц;

семьи, где нет детей – 113 гривен в месяц.

Сколько тратит на проживание среднестатистическая семья в Украине:

на продукты питания и безалкогольные – 3,9 тысяч гривен.

на табачные изделия – 193 гривны;

на одежду и обувь – 556 гривен;

на транспорт – 584 гривны.

Среди стран Европы продукты в Украине самые дешевые, за исключением Польши и ряда других стран. Но украинцы тратят на еду почти половину собственных доходов, в то время как европейцы – не более 15%.