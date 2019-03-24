Сколько туристов посетили Украину в 2018 году: детали в цифрах

По итогам 2018 года Украину с туристической целью посетили 14,2 миллиона иностранцев.

Такие результаты обнародовало Министерство экономического развития и торговли на своей странице в Facebook.

Читайте также: Куда поехать в марте: лучшие места для отдыха в Украине

В 2018 году нашу страну посетило 14,2 миллиона иностранцев, мы же работаем над тем, чтобы увеличить эту цифру до около 30 миллионов туристов ежегодно. Это возможно сделать путем развития туристических возможностей столицы и регионов,

– говорится в сообщении.

Советник министра экономического развития и торговли Роксонала Пидласа объяснила, что благодаря туристической отрасли за год бюджет вырос до 4,2 миллиарда гривен.

"В 2019 мы планируем представить нашу страну как интересное туристическое направление на важных международных выставках в Лондоне, Сингапуре, Барселоне и Шанхае", – добавили в ведомстве.

О 7 туристических маршрутах, которые непременно нужно посетить весной – читайте в материале 24 канала.