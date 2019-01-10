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      Сколько угля ежегодно вывозит Россия из оккупированного Донбасса

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      Сколько угля Россия вывозит из оккупированного Донбасса
      Сколько угля Россия вывозит из оккупированного Донбасса / Иллюстративное фото

      Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что ежегодно Россия вывозит с оккупированных территорий Донбасса 2,8 миллиона тонн угля.

      Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

      Министр отметил, что до 2014 года Украина добывала в Донецкой и Луганской областях около 20 миллионов тонн угля.

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      "И теперь мы можем сказать, что Российская Федерация, не имея собственных ресурсов – и из-за санкций, и из-за необходимости осуществлять большие затраты на военно-промышленный комплекс, и из-за ряда проблем в Сирии – логистических и финансовых, – пытается найти способ, как финансировать себя и временно оккупированные территории", – пояснил Черныш.

      По информации министра, Россия использует украинский уголь и газ на шельфе Черного моря для поддержания режима оккупации.

      Из части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 миллиона тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 миллионов долларов. Это наглый грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра – это собственность народа Украины,
      – отметил глава МинВОТ.

      К слову, из-за невозможности добывать уголь на оккупированном Донбассе, в первой половине 2018 года Украина импортировала 11,8 миллиона тонн угля и антрацита, что на 40,7% больше, чем за то же время в 2017 году.

      Теги: Новости Украины Новости России Война на Донбассе Новости политики Украина – Россия Энергетика Угольная промышленность
      Источник: 24 канал
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