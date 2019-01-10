Сколько угля ежегодно вывозит Россия из оккупированного Донбасса

Министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Украины Вадим Черныш заявил, что ежегодно Россия вывозит с оккупированных территорий Донбасса 2,8 миллиона тонн угля.

Об этом сообщает пресс-служба МинВОТ.

Министр отметил, что до 2014 года Украина добывала в Донецкой и Луганской областях около 20 миллионов тонн угля.

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"И теперь мы можем сказать, что Российская Федерация, не имея собственных ресурсов – и из-за санкций, и из-за необходимости осуществлять большие затраты на военно-промышленный комплекс, и из-за ряда проблем в Сирии – логистических и финансовых, – пытается найти способ, как финансировать себя и временно оккупированные территории", – пояснил Черныш.

По информации министра, Россия использует украинский уголь и газ на шельфе Черного моря для поддержания режима оккупации.

Из части оккупированного Донбасса РФ ежегодно незаконно вывозит 2,8 миллиона тонн антрацитового угля, его стоимость в пересчете составляет 288 миллионов долларов. Это наглый грабеж украинских территорий и украинского населения, поскольку недра – это собственность народа Украины,

– отметил глава МинВОТ.

К слову, из-за невозможности добывать уголь на оккупированном Донбассе, в первой половине 2018 года Украина импортировала 11,8 миллиона тонн угля и антрацита, что на 40,7% больше, чем за то же время в 2017 году.