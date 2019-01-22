Сколько Украина может потерять и получить в случае прекращения транзита газа из России

Если не будет подписан новый контракт по транзиту газа из России, то Украина потеряет, прежде всего, экономически. Однако при таких условиях она имеет большие шансы отсудить в арбитраже у "Газпрома" гораздо большую сумму, как компенсацию за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы.

Такое заявление сделал исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко, передает "Интерфакс-Украина".

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Если контракт не будет подписан, не будет транзита газа через Украину. Однако существенных рисков для безопасности поставок газа нет. В отличие от ситуации в 2009 году, газ в Украине будет,

– отметил он.

По его словам, Украина от этого прежде всего потеряет экономически.

"Не будет доходов от транзита, а это около 3 миллиардов долларов в год", – утверждает Витренко.

В то же время исполнительный директор "Нафтогаза" уверяет, что в случае прекращения транзита российского газа Украина имеет высокие шансы выиграть у "Газпрома" очередной арбитражный иск на 12 миллиардов долларов как компенсацию за ускоренную амортизацию украинской газотранспортной системы (ГТС), пишет Укринформ.

"Речь идет об исковых требованиях, которые мы выдвигаем в рамках следующего арбитража, который мы уже начали. Действительно, сумма исковых требований составляет около 12 миллиардов долларов. Часть этих позывных требований является следствием того, что мы не ожидаем транзит через территорию Украины после 2019 года ... шансы на выигрыш очень высоки. Мы уже доказали, что когда мы обращаемся в арбитраж против "Газпрома", мы выиграем. Ведь мы обращаемся в арбитраж только тогда, когда уверены, что правила – на нашей стороне", – подчеркнул Витренко.

По его словам, по текущему контракту на транзит газа, который заканчивается в 2019 году, плата за транзит может меняться в соответствии с европейскими правилами.

"Европейские правила, прежде всего, предусматривают так называемый принцип полного покрытия затрат оператора. Когда Группа "Нафтогаз" рассчитывает затраты на транзит в 2018-2019 годах, она должна учитывать амортизацию украинской ГТС, которая, как любое другое основное средство, со временем теряет свою ценность. Если будет продолжаться транзит после 19 года, то мы насчитали бы так называемую нормальную амортизацию, исходя из того, что остаточный срок использования украинской ГТС составляет примерно 15 лет", – говорит он.

Также Витренко сообщил, что сегодня Украина, согласно международным стандартам финансовой отчетности, должна начислять так называемую ускоренную амортизацию. Как пояснил представитель "Нафтогаза", дело в том, что из-за действий России Украина не можем ожидать транзит после 2019 года на уровне, который бы давал уверенность в том, что украинская ГТС будет использоваться для транзита.

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Если Россия будет продолжать контракт и газотранспортная система будет использоваться для транзита российского газа после 2019 года, это будет означать, что не произойдет обесценивания украинской ГТС, и у украинской стороны не будет оснований начислять ускоренную амортизацию. В таком случае наш иск будет не на 12 миллиардов, а только на 2 миллиарда долларов. Потому что 2 миллиарда - это все равно та доля расходов, которые не покрываются сейчас по текущему тарифу. Даже без ускоренной амортизации ГТС. Это в дополнение взыскания с "Газпрома" в 2,7 миллиарда долларов, которые мы уже выиграли. Речь идет о новом арбитраже, который мы начали еще весной. Ведь арбитраж – это долгий процесс,

– констатировал руководитель национальной нефтегазовой компании.

Напомним, по итогам трехсторонней встречи по газовым вопросам при участии представителей Украины, России и Европейского Союза, стало известно, что "Газпром" предложил продлить действующие контракты с НАК "Нафтогаз Украины" даже без проведения каких-либо консультаций. Кроме того, Украина от Европейской комиссии получила предложение о возможных объемах и сроках контракта на транзит газа после 2019 года: в ближайшее время должно состояться обсуждение этого вопроса.

Что известно о взаимоотношениях "Нафтогаза" с "Газпромом"?

28 февраля 2018-го Стокгольмский арбитраж обязал российский "Газпром" доплатить НАК "Нафтогаз Украины" за недопоставку согласованных объемов газа для транзита. 2 марта "Газпром" заявил о разрыве контрактов с украинским "Нафтогазом". 5 марта глава российской компании Алексей Миллер заявил, что "Газпром" направил официальное уведомление "Нафтогазу" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа через Стокгольмский арбитраж.



Нынешний долг "Газпрома" перед "Нафтогазом" состоит из двух частей. В частности, по решению Стокгольмского арбитража по купле-продаже и транзитному контракту 2,56 миллиарда долларов и более 6 миллиардов долларов по антимонопольным претензиям по решению уже украинских судебных инстанций. В гривневом перерасчете сумма составляет более 220 миллиардов.



Министерство юстиции заявило, что уже реализовало первые долговые взыскания. Начали же с украинских активов. Всего таких активов нашли на 100 миллионов гривен. Это менее 1% от заявленного антимонопольного долга в 172 миллиарда. И в Минюсте говорят, что это не конец, и продолжают искать российские деньги в отечественном бизнесе.



По решению Стокгольмского арбитража от долга в 2,5 миллиарда долларов "Газпрому" избавиться не удастся. Ведь в 2009-м году, когда россияне подписывали контракт с Украиной, Стокгольмский суд был указан как главный арбитр конфликтов и споров. Решение этой инстанции вступило в силу еще 28-го февраля 2018 года. Но до сих пор "Газпром" не уплатил Украине ни копейки. А день просрочки платежа стоит полмиллиона долларов пени.



Между тем, Россия строит "Северный поток-2" и "Турецкий поток", чтобы поставлять газ другим странам в обход Украины.

ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ УКРАИНЫ И РОССИИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ