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      Сколько Украина может потерять из-за агрессии Кремля на Азове: в Нацбанке дали оценку

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      Нацбанк оценил возможные убытки от блокады Керченского пролива
      Нацбанк оценил возможные убытки от блокады Керченского пролива / Getty Images

      Из-за блокады Россией Керченского пролива Украина рискует потерять несколько десятков миллионов долларов. Как пояснили в НБУ, дело в том, что через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму в около 230 миллионов долларов в месяц.

      Об этом рассказал заместитель председателя госрегулятора Дмитрий Сологуб в комментарии ресурсу LIGA.net.

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      В частности, он отметил, что через порты Азовского моря проходит 30% украинского металлургического экспорта на сумму в около 230 миллионов долларов в месяц. Поэтому, убеждает представитель центрального банка, из-за блокирования Кремлем Керченского пролива под угрозой оказались поставки продукции на несколько десятков миллионов долларов.

      "Осложнения в регионе мы начали замечать еще в начале третьего квартала. Но здесь сложно оценить, что именно оказывает решающее влияние: есть еще фактор погодных условий. Пока мы не можем сказать, что влияет сильнее", – подчеркнул Сологуб.

      По его словам, украинские агропроизводители практически не работают через порты Азовского моря.

      "Это примерно 2-3% всего экспорта агропромышленного комплекса", – констатировал заместитель главы Нацбанка.

      Добавим, по данным Мининфраструктуры, с 2014 года потери Украины из-за блокирования и задержания кораблей в Азовском море составили 6 миллиардов гривен.

      Напомним, 28 ноября министр инфраструктуры Владимир Омелян сообщил, что украинские порты, которые имеют выход к Азовскому морю, оставались заблокированными на вход и на выход. По его словам, в ожидании на вход в Азовское море находились 18 судов, взамен из портов Бердянска и Мариуполя не могли выйти по меньшей мере 9 кораблей.

      Что известно об эскалации конфликта в Азовском море и ее последствиях?
      25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море. Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и в соответствии с международными нормами. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение к Керченскому проливу.

      Впоследствии группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже при выходе из Керченского пролива российские пограничные суда открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря и запретила въезд мужчинам из России в возрасте от 16 до 60 лет. Взамен Россия начала блокировать украинские суда и порты в Азовском море. 28 ноября "суд" в оккупированном Крыму всем 24-м пленным украинским морякам избрал меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 2 месяца.

      КАК АГРЕССИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ КРЕМЛЯ НА АЗОВЕ МОГУТ ПОВЛИЯТЬ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ В МИРЕ:

      Теги: Конфликт в Азовском море Новости Украины Новости политики Украина – Россия НБУ Деньги
      Источник: 24 Канал
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