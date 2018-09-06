Сколько Украина потратит на оборону в этом году: Порошенко назвал цифры

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что расходы на оборону в этом году составят 5,36% внутреннего валового продукта. При этом глава государства признался о непростой ситуации по формированию военного бюджета.

Об этом президент сказал 6 сентября на заседании Совета национальной безопасности и обороны, сообщает УНИАН.

"Могу отметить, что мы уже имеем первые ростки принятых за 4 года реформ. И это дает нам возможность с оптимизмом смотреть и на соответствующий бюджетный процесс, хотя будет очень сложно, и надеюсь на соответствующие показатели по обеспечению финансирования сектора обороны и безопасности", – сказал Порошенко.

Читайте также: Порошенко требует, чтобы украинским контрактникам платили больше

По его словам, в 2017 году удалось выполнить требования по расходам на сектор обороны и безопасности, которые должны составлять не менее 5% ВВП.

"И по факту в этом году они составят 5,36% валового внутреннего продукта Украины", – подчеркнул глава государства.

"Я знаю, что трудно... Это ответственная позиция наших силовых ведомств, надо больше денег. Но надеюсь, что уровень финансирования в этом году будет в процентах не меньшим от уровня финансирования прошлого года", – добавил президент.

К слову, 6 сентября Верховная Рада приняла закон, предусматривающий создание равных условий и возможностей для службы женщин и мужчин в ВСУ.